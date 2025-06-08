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РФ спорядила літаки ракетами, над Україною - БпЛА: Зеленський звернувся до українців

Руслана Заклінська
8 червня 2025, 20:49оновлено 8 червня, 21:26
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Росія стягує авіацію до кордонів, можлива атака 600 БпЛА.
РФ спорядила літаки ракетами, над Україною - БпЛА: Зеленський звернувся до українців
Зеленський закликав не ігнорувати повітряні тривоги / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне:

  • Висока ймовірність ракетних та дронових ударів по Україні найближчими днями
  • Зеленський закликав обов’язково реагувати на сигнали повітряної тривоги
  • Ймовірно, ракетами споряджено 6–8 Ту-95МС та 6 Ту-22М3

Існує висока ймовірність ракетних та дронових атак по території України. Цими днями обов'яково слід реагувати на сигнали повітряної тривоги. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Обов’язково цими днями зважаємо на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе, будь ласка. Бережіть себе, бережіть Україну", - закликав глава держави.

відео дня

За даними моніторингових каналів, на російському аеродромі "Енгельс" зафіксовано подовження вікна для зльоту та посадки стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Наразі близько 6–8 таких літаків, а також близько 6 Ту-22М3 споряджені ракетами.

Зафіксовано приведення стратегічної авіації РФ до бойової готовності. Хоча поки що самих злетів літаків не зафіксовано, подовжені графіки роботи аеродрому є першою ознакою можливої активізації.

"Існує ймовірність ракетних ударів по території України сьогодні-завтра вночі! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - закликали у каналі Моніторинг UA.

РФ спорядила літаки ракетами, над Україною - БпЛА: Зеленський звернувся до українців
Літаки, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Крім цього, моніторингові ресурси стверджують, що ворог стягує борти стратегічної авіації ближче до кордонів України, ймовірно з метою нанесення ракетних ударів найближчим часом. Наразі в Акваторії Чорного моря ракетоносіїв немає, але вони можуть швидко вийти в Чорне та Каспійське моря.

Водночас у ніч на 9 червня існує загроза атаки до 600 безпілотників. Станом на 21:15 близько 70 БпЛА перебувають над Україною.

Про загрозу ракетного удару цієї ночі по Україні повідомляє й Telegram-канал "Миколаївський Ваньок". Він припускає, що, як і минулого разу, під ударом, якщо він відбудеться, буде громадянська інфраструктура, "але можливо зроблять більший наголос на енергетичну інфраструктуру, враховуючи, що останній тиждень вони лише ці об'єкти і "дивляться".

Підвищена загроза для енергетичної інфраструктури у Києві та області, Рівненській, Хмельницькій, Полтавській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Миколаївській та Кіровоградській областях.

Водночас "Ваньок" розкритикував деякі "джерела", які майже щовечора лякають читачів фантастичними обстрілами із сотнями ракет та тисячами безпілотників.

Атаки РФ по Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, РФ може застосовувати багаторівневі атаки — по інфраструктурі, керівних центрах та ключових представниках влади. Можлива ціль, за словами Костенка, — урядовий квартал у Києві, щоб створити "гучну картинку" для світу.

Також президент Зеленський зазначив, що Росія цілеспрямовано б’є по Україні, обираючи цілі, щоб завдати страждань людям і тиснути на політичну ситуацію. Він підкреслив, що удари не випадкові, а навіть під час переговорів про перемир’я ворог продовжував атаки.

Крім цього, за три роки Україна зробила великий прорив у безпілотній зброї. Один з найновіших успіхів — надводний дрон Magura V7, який може тривалий час діяти в морі, атакувати російські винищувачі та запускати інші дрони-камікадзе.

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Що відомо про літак Ту-95?

Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець.

Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх.

Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

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