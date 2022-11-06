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ЗСУ потужно вдарили в районі Маріїнки: окупанти втратили близько 500 бійців - Гайдай

6 листопада 2022, 12:06

Російські окупанти намагаються прорвати лінію оборони України та йдуть по трупах своїх же солдатів.

ЗСУ потужно вдарили в районі Маріїнки: окупанти втратили близько 500 бійців - Гайдай
ЗСУ знищили близько 500 окупантів в районі Маріїнки / Колаж 93 ОМБр, Суспільне

Російські окупанти намагаються закидати українських військових "гарматним м'ясом", вони постійно кидають сили, щоб розірвати лінію оборони. Однак українські захисники "двохсотять" ворога, не даючи просунутись вперед. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Лише у районі Макіївки на Сватівщини окупанти втратили близько 500 своїх солдатів - майже батальйон. Саме в цьому районі воюють переважно нові мобілізовані та "вагнерівці", яких набрали з російських в'язниць.

Окупанти намагаються просуватись вперед буквально по трупах своїх солдатів. Вони навіть не збирають тіла ліквідованих, бо тоді доведеться виплачувати компенсації сім'ям.

Крім того, російські військові хочуть захопити Білогорівку.

"Це певний плацдарм. Плюс вони розуміють, що якщо Білогорівку вони не зможуть захопити, то наступним населеним пунктом може бути вже Лисичанськ", - сказав Гайдай.

Він переконаний, що окупанти самі будуть тікати з Сєвєродонецька, якщо українські військові виб'ють їх з Лисичанська, Кремінної та Сватового.

Бої на Донбасі

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що переломним моментом у війні стане падіння військ РФ у Донецьку чи Луганську. На думку чиновника, ситуація повністю деморалізує Росію, і тоді настане завершальний етап війни.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ, за наявності можливостей, могли б зайняти окупований Донецьк.

За словами Жданова, Росія сконцентрувала свої гарнізони, в основному, навколо Донецька. Однак у самому місті військ немає.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

Згодом він розповів, що окупанти женуть в атаки два штрафних батальйони з людей, які вже були засуджені в ході цієї війни.

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