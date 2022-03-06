"Жорстоко і цинічно. Це не імпровізація " - Зеленський про напад Росії

Володимир Зеленський / скріншот

У своєму черговому виступі президент України Володимир Зеленський, що вторгнення Росії в Україну було ретельно спланованим.

Зеленський відзначити, що взяті в полон російські військові, в тому числі льотчики, заговорили і дали свої свідчення.

"Ми почули їхні свідчення. Ми побачили документи. Карта. План. Не вчорашнього дня. Це не імпровізація", - підкреслив президент.

Зеленський зазначив, що Росія готувалася і планувала цей напад з усім цинізмом і жорстокістю. З навмисним порушенням правил війни. І ці звірства побачили і відчули Харків, Чернігів, Маріуполь, Суми та багато інших українських міст.

"Але це не вб'є нашу людяність. Тим не менш, ми звертаємося з полоненими в рамках Женевської конвенції. Незважаючи на це, наші ракети у відповідь не падають на цивільні об'єкти Росії або Білорусі", – підкреслив Зеленський.

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Раніше Главред писав, що Зеленський зазначив, що у світу є сила, щоб закрити українське небо від російських ракет.

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