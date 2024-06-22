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Жорсткий вибух і крики: момент удару по Харкову потрапив на відео

Ангеліна Підвисоцька
22 червня 2024, 22:20
187
Правоохоронці вважають, що бомба вдарила в дорогу, а не в сам будинок.
удар по Харькову
РФ вдарила по Харкову КАБами / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, патрульна поліція Харківської області

Російські окупанти вдарили по Харкову авіабомбами. Одна з них зруйнувала 5-поверховий будинок. У Мережі з'явилося відео з моментом цього удару.

На кадрах, знятих відеореєстратором, видно керовану авіабомбу, що летить над дорогою, за секунду з'являється величезний вогняний спалах. Вибуховою хвилею уламки накрили машини, що стоять на "червоному". Після цього на відео чути крики людей.

Дивіться відео з моментом удару по Харкову:

удар по Харькову
РФ вдарила по Харкову КАБами / фото: скріншот

Начальник слідчих поліції Харківської області Сергій Болвінов у коментарі Суспільному розповів, що авіабомба могла влучити в дорогу, а не в сам будинок.

відео дня

"Бачимо, що влучання було саме в дорогу, внаслідок чого з'явилася ця воронка посеред дороги. Ймовірно, що-небудь частини двигуна, або частини керованої авіабомби потрапили в саму будівлю, тому стався обвал частини житлового будинку", - сказав Болвінов.

  • Удар КАБами по Харкову 22 червня
    Удар КАБами по Харкову 22 червня фото: ДСНС
  • Удар КАБами по Харкову 22 червня
    Удар КАБами по Харкову 22 червня фото: ДСНС
  • Удар КАБами по Харкову 22 червня
    Удар КАБами по Харкову 22 червня фото: ДСНС
  • Удар КАБами по Харкову 22 червня
    Удар КАБами по Харкову 22 червня фото: ДСНС
  • Удар КАБами по Харкову 22 червня
    Удар КАБами по Харкову 22 червня фото: ДСНС
  • Удар КАБами по Харкову 22 червня
    Удар КАБами по Харкову 22 червня фото: Олег Синєгубов
  • Удар КАБами по Харкову 22 червня
    Удар КАБами по Харкову 22 червня фото: Олег Синєгубов
  • Удар КАБами по Харкову 22 червня
    Удар КАБами по Харкову 22 червня фото: Олег Синєгубов
  • Удар КАБами по Харкову 22 червня
    Удар КАБами по Харкову 22 червня фото: Олег Синєгубов
  • Удар КАБами по Харкову 22 червня
    Удар КАБами по Харкову 22 червня фото: Олег Синєгубов
  • Удар КАБами по Харкову 22 червня
    Удар КАБами по Харкову 22 червня фото: Олег Синєгубов
  • Удар КАБами по Харкову 22 червня
    Удар КАБами по Харкову 22 червня фото: Олег Синєгубов
  • Удар КАБами по Харкову 22 червня
    Удар КАБами по Харкову 22 червня фото: патрульна поліція Харківської області
  • Удар КАБами по Харкову 22 червня
    Удар КАБами по Харкову 22 червня фото: патрульна поліція Харківської області
  • Удар КАБами по Харкову 22 червня
    Удар КАБами по Харкову 22 червня фото: патрульна поліція Харківської області
  • Удар КАБами по Харкову 22 червня
    Удар КАБами по Харкову 22 червня фото: патрульна поліція Харківської області
  • Удар КАБами по Харкову 22 червня
    Удар КАБами по Харкову 22 червня фото: патрульна поліція Харківської області

Удар по Харкову 22 червня - останні новини

Нагадаємо, вдень 22 червня російські окупанти підняли в повітря свою авіацію і здійснили пуски керованих авіабомб у бік Харкова. У місті прогриміли потужні вибухи, над ним здійнялися стовпи диму. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що росіяни чотири рази вдарили по місту, зокрема по житлових будинках.

Окупанти влучили в житловий будинок у центрі міста, там триває розбір завалів. Президент України Володимир Зеленський назвав це російським терором, який потрібно негайно зупинити.

Як повідомляв Главред, кількість поранених унаслідок ворожого удару по Харкову зросла до 41 людини. 6 постраждалих перебувають у важкому стані.

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