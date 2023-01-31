Жданов розповів, чи зможуть росіяни знищити західні танки, які скоро будуть у ЗСУ

Жданов підкреслив, що західні танки пристосовані до ведення бойових дій в умовах застосування протитанкових ракетних комплексів.

Жданов розповів, чи зможуть росіяни знищити західні танки / Колаж Главред, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Російські окупаційні війська мають достатньо протитанкових засобів для протистояння західному озброєнню, яке невдовзі мають отримати Збройні сили України. Проте західні танки мають дуже цікаву особливість. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

Як зазначив Жданов під час стріму на своєму YouTube-каналі, окупаційна армія має як самохідні протитанкові комплекси, так і переносні. Так, загарбники мають самохідний ПТРК "Хризантема", переносний ПТРК "Корнет", а також керовані ракети для танків, зокрема 9M119.

За словами Жданова, усі протитанкові системи, окрім ракет для танків 9M119, росіяни довели до дальності пуску близько 5 тисяч метрів, тобто зробили їх більш далекобійними. Однак військовий експерт зауважив, що у росіян немає найголовнішого – керованості цими ракетами.

"Станом на сьогодні в Росії немає протитанкової керованої ракети 3-го покоління. Тобто жоден російський комплекс не працює за принципом – "пустив і забув", як це робить Javelin. Жоден комплекс не робить "гірку" і не б'є у верхню напівсферу. Вони "б'ють у лоб" за настильною траєкторією. Усі вони є керованими, тобто напівавтоматичними. Це друге покоління. Необхідно тримати перехрестя наведення приладу на прицілі, тоді ракета влучить у точку, куди "дивиться" приціл. Це дуже сильно ускладнює їхнє застосування, особливо під час інтенсивних бойових дій", - пояснив він.

Також Жданов підкреслив, що західні танки відрізняються від тих, які має країна-агресорка. Так, машини наших союзників пристосовані до ведення бойових дій в умовах застосування протитанкових ракетних комплексів. Насамперед таких, як мають росіяни, адже для цього вони і розроблювалися.

"У них "живучість" набагато вища за російські танки, тому шанси зберегти їх або продовжити їхнє "життя" на полі бою у нас дуже високі. Тому є чим боротися і є що протиставити протиракетним комплексам росіян", - сказав Жданов.

Військовий експерт також вказав на цікаву особливість західних танків. Вони можуть відводити від себе керовані снаряди та захищати себе. Наприклад, від комплексів, які керуються лазером, рятує димова завіса. Так, оператор не бачить цілі й не розуміє, куди наводити ракету, тож вона може пройти повз.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Україна отримає танки Leopard 2 та Abrams M1

Канцлер ФРН Олаф Шольц 25 січня заявив, що уряд Німеччини ухвалив рішення поставити танки Leopard 2. Берлін надасть дозвіл іншим країнам передавати німецькі Leopard третім державам, в результаті чого союзники зможуть передати танки Україні.

За даними німецького Spiegel, Україна отримає близько 80 танків від західних союзників. Йдеться про два танкових батальйони по 40 одиниць техніки.

Окрім того, президент США Джо Байден 25 січня оголосив, що Америка ухвалила рішення відправити Україні 31 танк Abrams M1. Українська армія готується до контрнаступу і потребує озброєнь. У Вашингтоні сподіваються, що зброя Заходу допоможе Києву звільнити окуповані Крим і Донбас. Також він додав, що танки Abrams M1 дуже складні в управлінні та експлуатації. Знадобиться час, щоб підготувати фахівців.

Президент України Володимир Зеленський подякував голові Білого дому Джо Байдену за надання 31 одиниці танків Abrams M1. Український гарант вважає, що військова допомога дасть змогу Києву звільнити свої території.

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