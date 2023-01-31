glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Жданов розповів, чи зможуть росіяни знищити західні танки, які скоро будуть у ЗСУ

31 січня 2023, 04:00
Жданов підкреслив, що західні танки пристосовані до ведення бойових дій в умовах застосування протитанкових ракетних комплексів.
Жданов розповів, чи зможуть росіяни знищити західні танки, які скоро будуть у ЗСУ
Жданов розповів, чи зможуть росіяни знищити західні танки / Колаж Главред, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Російські окупаційні війська мають достатньо протитанкових засобів для протистояння західному озброєнню, яке невдовзі мають отримати Збройні сили України. Проте західні танки мають дуже цікаву особливість. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

Як зазначив Жданов під час стріму на своєму YouTube-каналі, окупаційна армія має як самохідні протитанкові комплекси, так і переносні. Так, загарбники мають самохідний ПТРК "Хризантема", переносний ПТРК "Корнет", а також керовані ракети для танків, зокрема 9M119.

За словами Жданова, усі протитанкові системи, окрім ракет для танків 9M119, росіяни довели до дальності пуску близько 5 тисяч метрів, тобто зробили їх більш далекобійними. Однак військовий експерт зауважив, що у росіян немає найголовнішого – керованості цими ракетами.

"Станом на сьогодні в Росії немає протитанкової керованої ракети 3-го покоління. Тобто жоден російський комплекс не працює за принципом – "пустив і забув", як це робить Javelin. Жоден комплекс не робить "гірку" і не б'є у верхню напівсферу. Вони "б'ють у лоб" за настильною траєкторією. Усі вони є керованими, тобто напівавтоматичними. Це друге покоління. Необхідно тримати перехрестя наведення приладу на прицілі, тоді ракета влучить у точку, куди "дивиться" приціл. Це дуже сильно ускладнює їхнє застосування, особливо під час інтенсивних бойових дій", - пояснив він.

Також Жданов підкреслив, що західні танки відрізняються від тих, які має країна-агресорка. Так, машини наших союзників пристосовані до ведення бойових дій в умовах застосування протитанкових ракетних комплексів. Насамперед таких, як мають росіяни, адже для цього вони і розроблювалися.

"У них "живучість" набагато вища за російські танки, тому шанси зберегти їх або продовжити їхнє "життя" на полі бою у нас дуже високі. Тому є чим боротися і є що протиставити протиракетним комплексам росіян", - сказав Жданов.

Військовий експерт також вказав на цікаву особливість західних танків. Вони можуть відводити від себе керовані снаряди та захищати себе. Наприклад, від комплексів, які керуються лазером, рятує димова завіса. Так, оператор не бачить цілі й не розуміє, куди наводити ракету, тож вона може пройти повз.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Україна отримає танки Leopard 2 та Abrams M1

Канцлер ФРН Олаф Шольц 25 січня заявив, що уряд Німеччини ухвалив рішення поставити танки Leopard 2. Берлін надасть дозвіл іншим країнам передавати німецькі Leopard третім державам, в результаті чого союзники зможуть передати танки Україні.

За даними німецького Spiegel, Україна отримає близько 80 танків від західних союзників. Йдеться про два танкових батальйони по 40 одиниць техніки.

Окрім того, президент США Джо Байден 25 січня оголосив, що Америка ухвалила рішення відправити Україні 31 танк Abrams M1. Українська армія готується до контрнаступу і потребує озброєнь. У Вашингтоні сподіваються, що зброя Заходу допоможе Києву звільнити окуповані Крим і Донбас. Також він додав, що танки Abrams M1 дуже складні в управлінні та експлуатації. Знадобиться час, щоб підготувати фахівців.

Президент України Володимир Зеленський подякував голові Білого дому Джо Байдену за надання 31 одиниці танків Abrams M1. Український гарант вважає, що військова допомога дасть змогу Києву звільнити свої території.

Більше новин про військову допомогу Україні:

війна в Україні танки Олег Жданов війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

04:00

Жданов розповів, чи зможуть росіяни знищити західні танки, які скоро будуть у ЗСУ

03:34

У кислотній шубі та прозорій білизні: Леся Нікітюк без збентеження похвалилася апетитними формами

03:20

Неймовірний пиріг до чаю Райська насолода: рецепт, який підкорив мільйони господиньВідео

03:05

Атака потужних північних циклонів: українцям назвали терміни різкого обвалення температуриВідео

02:40

Військовий експерт Жданов пояснив, які винищувачі потрібні для знищення ракет Х-22Відео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

02:04

"А що з пахом?": Волочкова невдало підняла ногуВідео

01:34

Якщо НАТО вступить у війну, вона закінчиться дуже швидко: Маломуж назвав умовуВідео

00:58

Зістаритесь на очах: популярні помилки в макіяжі, які відразу ж додають лишніх 15 роківВідео

00:51

Наймістичніший день року: прикмети і що не можна робити 31 січняВідео

Реклама
00:10

Байден відмовився передавати Україні винищувачі F-16 - ЗМІВідео

30 січня, понеділок
23:37

Росія має намір отримати від Ірану балістичні ракети, ППО України проти них безсила - ІгнатВідео

23:30

Гарний нюдовий манікюр 2023: 5 незрівнянних варіантів, що закохають в себе багатьохФото

23:18

Гороскоп на лютий 2023 для Раків: подарунки долі, прогрес і хороший дохідВідео

22:49

"Через два-три дні вже будуть рівняти з землею": бійці розповіли про загострення під БахмутомВідео

22:24

Чому 1 лютого не можна пити чай самому: прикмети і важливі заборони дняВідео

22:22

Гороскоп на лютий 2023 року для Козерогів: відкриється таємниця та прийдуть хороші грошіВідео

22:19

Онкохвора зірка серіалу Усі жінки відьми показала чесне фото без цензури

22:00

ТОП-5 звичок успішних людей, які зроблять життя кращимВідео

21:56

"Нічого не заборонено": Макрон заговорив про передачу авіації УкраїніВідео

21:20

"Це неминучий процес": РФ готується до виводу військ з України – ПіонтковськийВідео

Реклама
21:19

Померла зірка серіалів Надприродне і Зоряний шлях

21:17

"Ми отримаємо все": у Зеленського назвали терміни поставки танків в УкраїнуВідео

21:12

"Росіяни уже почали наступ": Світан розповів, чи слід очікувати штурму ХарковаВідео

21:04

"Розмови йдуть": Данілов розповів про використання Росією корейських та іранських ракет в УкраїніВідео

20:32

"Злетіли у повітря: ЗСУ знищили одразу три пункти управління окупантівВідео

20:29

Росія хоче великого реваншу: Зеленський попередив про підготовку контрнаступуВідео

20:26

Любителям котів на замітку: як позбутися від запаху чотирилапого в будинку

20:14

Як прибрати плями зі скатертини: прості і доступні способи від досвідчених господинь

20:07

Сінді Кроуфорд "спіймали" в ліфті в пальто на голе тіло: чорний драп підкреслив пружні ніжки моделі

19:54

Київстар різко піднімає тарифи: на скільки доведеться розщедритися з 1 лютогоВідео

19:31

"До початку літа" : у Британії назвали терміни передачі Україні танків Challenger 2Відео

19:20

Сталін би за таке розстріляв парочку генералівПогляд

18:59

"Вождем дикого племені буде": Лукашенко влаштували "дикі танці" в аеропорту ЗімбабвеВідео

18:54

Тіна Кароль відреагувала на смерть легендарного поета Павличка і емоційно заспівала "Два кольори"Відео

18:40

Запотівають окуляри взимку: прості хитрощі, які точно допоможуть

18:28

Кремль перекине нові війська в Курську область - місцевий губернаторВідео

18:21

До останнього відводив підбитий літак від будинків: на Донеччині героїчно загинув 24-річний льотчикВідео

18:21

"Пекло" під Вугледаром: ЗСУ розгромили розвідроту "елітної" бригади морпіхів РФВідео

18:10

Неприємні почуття: футболіст збірної України зганьбився палкими обіймами з російським спортсменомВідео

17:45

Favbet Foundation переміг у номінації благодійних фондів проєкту "Відповідальна країна"

Реклама
17:27

"Ми точно знаємо": у НАТО бачать підготовку РФ до нового великого наступу на Україну - СтолтенбергВідео

17:26

"Ми їх ненавидимо": аналітик пояснив, як вчиняти з "хорошими росіянами"Відео

17:07

Психують і сваряться на рівному місці: 3 найбільш нестриманих знака Зодіаку

17:05

Зовсім не фурія з пекла: ТОП-5 жіночих імен, з яких виходять кращі свекрухи

16:52

Україну огорне снігопад: синоптик попередила про справжню зимуВідео

16:40

"Крим більше не буде українським": президент Хорватії зганьбився скандальною заявою

16:17

В Україні будуть по-новому продавати яйця: ціни різко підуть на спадВідео

16:14

У ФРН визначилися, звідки перекинуть в Україну роту танків LeopardВідео

16:12

Таролог спрогнозувала, коли українцям навесні чекати великих боїв

16:12

Промокли і змерзли ноги: що робити, щоб не злягти з температурою

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тиждень
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти