"Смажимо окупантів пристойно": Кім дав прогноз щодо війни в Україні

Віталій Кім / ЗСУ, скріншот

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім відвідав бійців однієї з бригад на передовій лінії фронту.

У своєму зверненні Кім дав позитивний прогноз і розповів, що "ситуація поліпшується".

"Сьогодні насичений день. Вийшло виїхати на "нуль" однієї з бригад. Сотий день війни. Хлопці втомлені, але очі горять, працює арта. Смажать орків так пристойно", - каже Кім.

Глава Миколаївської ОВА зазначає, що після таких виїздів працювати хочеться ще більше, ентузіазму ще більше.

"Як казав класик,"і все йде за планом". Бачу, що поліпшується ситуація, не хочу влазити, але бачу, що буде краще", - сказав Кім.

Війна в Україні

За даними Генштабу ЗСУ станом на 2 червня, втрати Росії в Україні склали 30850 чоловік особового складу.

Як повідомляв Главред, захисники України розбили батальйонну тактичну групу армії РФ, яка намагалася наступати в районі села Інгулець на Херсонщині. Там окупанти втратили десятки одиниць техніки і не менше сотні людей убитими.

2 червня в РФ офіційно підтвердили ліквідацію бійцями ЗСУ в Луганській області льотчика і генерал-майора російських окупантів Канамата Боташева.

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