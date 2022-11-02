Зеленський розповів, над чим Україна працюватиме в першу чергу після війни

Володимир Зеленський назвав головну мету України після закінчення війни / president.gov.ua

Після того як українські військові звільнять всі захоплені території і Україна переможе в цій війні, державі потрібно подумати про те, як убезпечити країну. Саме безпека є пріоритетом номер один для України. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю чеському телебаченню.

Українці повинні відчувати себе безпечно на кордонах, в повітрі, на суші і на воді.

"Після цієї війни особливо предметно всі будуть ставитися до безпеки. Я вважаю, що безпека буде пріоритетом номер один. Ми розіб'ємо Росію на нашій землі, але це не означає, що не повернеться через 10-20 років. Хочеться вірити, що вони змінять своє ставлення до світу і до свого суспільства", - сказав Володимир Зеленський.

Президент запропонував прем'єрміністру Чехії Петру Фіалу створити оборонні відносини між країнами.

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав найбільшу помилку українців за понад 30 років незалежності держави. Цією помилкою він вважає те, що влада не намагалася будувати сильну і надійну систему безпеки.

Раніше він анонсував створення платформи для підтримки української економіки, зокрема енергетичної сфери, на кшталт контактної групи у форматі "Рамштайн". Україна почала будувати економічну платформу на чолі з ЄС і МВФ, а також міністром фінансів США.

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