Зеленський розкрив подробиці закритої розмови по вагнерівцях - коли було вирішено її скасувати

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці закритої розмови вже з колишнім начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василем Бурбою щодо операції із затримання вагнерівців.

"Приходить товариш Бурба і каже, що ось така-то ситуація. Я кажу, мовляв, я знаю, що є кілька напрямків, і інші розвідники. Там 20 планів якихось розробляється. Але повинні бути всі деталі. І (Бурба - ред.) розповідає, що він пропонує. У мене було одне питання, і я його прямо його поставив: це турецькі авіалінії - Ердоган повинен знати? - Ні (відповідає, - ред.). - Зрозумів. Я не хочу вдаватися в подробиці, що у мене відчуття, що це не наша операція і нас втягують...", - розповів президент під час пресмарафону.

читайте також"Мені соромно": Зеленський розповів, хто організував і зірвав операцію із затримання вагнерівцівЗа словами Зеленського, згідно з планом Бурби, в літаку повинні були бути звичайні люди - громадяни Туреччини і не тільки.

"Кажу, Коли ми знизимо літак і його посадять, що будемо робити, якщо бойовики захоплять цей літак? Може бути? - Може. Це він відповідає. А може бути таке, що вони заберуть цей літак, і всі люди загинуть. Може? - Навіть краще, ми звинуватимо в цьому ІНШИХ (відповідає, - ред.). Я сказав, що це не наша операція - це була моя відповідь. Вона не продумана детально. Я готовий акцептувати будь-яку операцію, навіть цю, якщо будуть детально прораховані речі і якщо не постраждають люди. Коли він вийшов, Дивіться, я сказав, що він хоче посварити мене не тільки з Америкою, і не тільки мене, а втягнути Україну у величезний скандал з Ердоганом",- зазначив гарант.

Також Зеленський підкреслив, що такого президент Турецької Республіки ніколи б Україні не пробачив.

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"Я з ним обговорюю такі речі! І як він нам допомагає... Я б ніколи не в'їхавши в цю стіну, розумієте? Тому ми не проводили цю операцію - нас втягнули", - підсумував Зеленський.

Вдруге, за словами Зеленського, він не захотів зустрічатися з Бурбою.