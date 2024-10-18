Зеленський просто 'копнув' Байдена: Загородній вказав на цікаву деталь Плану перемоги

Подивимося, чи змусить це Захід бути більш рішучим.

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Зеленський вказав на те, що вже йде світова війна / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Белый дом

Президент України Володимир Зеленський озвучував План перемоги на тлі новин про те, що у війну вступила КНДР, надавши Росії свої війська. Чи може вступ у війну третьої країни зробити Захід більш рішучим у підтримці України, відповів в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

На думку спікера, очільник України Володимир Зеленський таким чином просто штовхнув Саллівана, Бернса і Байдена, які робили все, щоб війна не розросталася і не розширювалася.

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"От Зеленський і вказав на те, що вже йде світова війна, вже інші країни офіційно в неї вступають. Подивимося, чи змусить це Захід бути більш рішучим. Критика Байдена виникає вже всередині країни, особливо на тлі рішучих дій Ізраїлю щодо своїх ворогів. Подивимося. Я думаю, що глибинна держава і Пентагон там все прекрасно розуміють", - каже експерт.

Окрім цього, політичний та економічний експерт Тарас Загородній прокоментував четвертий пункт Плану перемоги Зеленського - економічний, який передбачає збереження санкцій проти Росії, інвестиції Заходу в розвиток української економіки та інше.

Відповідаючи на запитання, чи готовий Захід платити, експерт зазначив, що відповідь буде очевидною: звісно, ні.

План Перемоги Зеленського / Инфографика: Главред

"На Заході досі є маса людей, які запитують: коли ви нарешті здохнете, щоб ми могли знову торгувати з Росією. Ми не повинні виступати з позиції прохача, а говорити так, щоб вони розуміли, що торгувати знову з РФ просто так у них не вийде. Адже дрони можуть літати над нафтопроводами, якими американські компанії качають казахську нафту на Новоросійськ, а ми зможемо гарантувати безпеку нафтопроводів. Якщо грошей немає, то і ніякої безпеки нафтопроводів не буде", - підсумував Загородній.

Останні заяви Зеленського - що відомо

Як відомо, Зеленський назвав умову переговорів з Росією. Україна повинна йти на мирні переговори з Росією у сильнішій позиції, заявив президент України.

Також президент України Зеленський поставив крапку в питанні мобілізації з 18 років. Попри те, що партнери України хочуть, щоб мобілізаційний вік знизили.

Окрім цього, очільник держави Зеленський назвав місяці, коли США нададуть Україні цілу низку "великих" пакетів допомоги. Союзники впродовж кількох місяців максимально посилюватимуть Україну.

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