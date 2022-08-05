'Заморозити війну - отримати нову КНДР з мільйонами заручників': Подоляк зробив жорстку заяву

Подоляк зробив жорстку заяву з приводу "заморозки" війни/ Колаж фото УНІАН

Якщо війна України і Росії буде "заморожена", то такий стан речей мати перетворить на заручників мільйони людей ‒ як сталося в конфлікті між Північною і Південною Кореями. Таку думку на своїй сторінці в Twitter висловив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

"Як виглядає російська окупація півдня України? Фільтраційні концтабори. Масові арешти і тортури. Обмежена видача продуктів. Тотальний контроль. Ніяких прав і свобод. "Заморозити" війну - отримати нову КНДР з мільйонами заручників. Потрібна зброя. Зобов'язані негайно звільнити людей", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв, що керівництво країни-агресора РФ після невдалої спроби захопити Київ спробує встановити лінію поділу між неокупованими і окупованими регіонами України за "корейським" сценарієм.

Пізніше Буданов говорив, що перші перемоги України у війні проти Росії можна буде побачити вже найближчим часом - у серпні цього року.

"У серпні ви побачите, весь світ в принципі побачить перші перемоги України. Перший перелом", - зазначив розвідник.

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