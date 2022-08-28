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Закрити вікна: Києві та область накрила небезпечна імла

28 серпня 2022, 20:38

Імла утворилася через перенесення повітряних мас з півночі.

погода
Серпанок в Києві / pixabay

У Києві та області відзначають імлу і відчувається стійкий запах гару. Як повідомляє ДСНС, це не представляє небезпеки для жителів регіону.

За інформацією Укргідрометеоцентру станом на 19:00 територія України знаходиться в малоградієнтному полі зі слабким вітром і низькою вологістю.

ДСНС повідомляє, що зараз у Києві та Київській області відзначають імлу.

Видео дня

Імла - це атмосферне явище, яке полягає в погіршенні метеорологічної дальності видимості в нижньому шарі атмосфери за рахунок підвішених частинок пилу, диму, гару.

Також наголошується, що імла утворилася через перенесення повітряних мас з півночі, північного сходу, з районів, де певний проміжок часу були відсутні опади.

ДСНС заявляє, що це явище не є якимось аномальним або небезпечним, але вікна закрити варто.

читайте такожУкраїну чекає сильний снігопад і похолодання: синоптики озвучили неприємний прогноз на осінь

Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

"Перша половина місяця повинна бути тепла і майже без опадів, у другій половині - прохолодніше, дощі, кінець місяця холодний і "мокрий", - йдеться в книзі "Погода до 2030 року" народного синоптика Леоніда Горбаня.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

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