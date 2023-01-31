"Закладають вибухівку": у РФ є люди, які працюють на Україну – начальник ГУР

Кремлівській верхівці варто бути обережніше через ймовірність наявності колаборантів у своєму оточенні, підкреслив Кирило Буданов.

Кирило Буданов / УНІАН

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив про те, що в РФ працюють українські агенти.

Таку інформацію він озвучив в інтерв'ю американському виданню The Washington Post. Глава ГУР фактично натякнув, що українські агенти успішно діють в тилу країни-агресора.

Разом з тим він не підтвердив інформацію про те, що українські агенти стоять за ударами по аеродрому Енгельс і вибухами на Кримському мосту.

Співрозмовник пояснив при цьому американським журналістам, що "очікує більшого, і що в України є агенти, що працюють всередині Росії".

"Це зруйнувало їхні ілюзії безпеки. Є люди, які закладають вибухівку. Є дрони. Поки територіальна цілісність України не буде відновлена, проблеми всередині Росії будуть", – попередив він.

Глава ГУР також упевнений в тому, що кремлівській верхівці варто бути обережніше через ймовірність наявності колаборантів у своєму оточенні.

"Дійсно, є люди, з якими дуже легко працювати на цій території, люди, які розуміють, що Росія повинна бути іншою. І ми підтримуємо таких людей", - додав Буданов.

"Бавовна" у РФ

Нагадаємо, раніше в російському місті Енгельс на стратегічному аеродромі прогриміли два вибухи. У мережі пишуть про загиблих і про пошкоджені літаки.

Російські Telegram-канали повідомляють, що в результаті атаки на аеродром в Енгельсі загинули 3 людини, ще 4 - отримали поранення. Також були пошкоджені літаки.

Два вибухи один за одним пролунали о 01:35 ночі за київським часом. До вибухів і спалаху було чути звук, схожий на звук прольоту ракети або реактивного літака. У мережі з'явилися відео з камер відеоспостереження.

Пізніше стало відомо про те, що росіяни готуються до нових можливих ударів по авіабазі Енгельс-2 у Саратовській області, про це свідчать нові супутникові знімки Planet Labs.

На аеродромі окупанти встановили захисні бар'єри, які можуть захистити техніку при ймовірних вибухах.

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