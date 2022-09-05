"Я повернувся захищати свою країну": український кухар кинув кар'єру в Катарі і вступив до лав ЗСУ

Український кухар кинув кар'єру в Катарі і вступив до лав ЗСУ / скріншот

Український кухар Назарій Антончук повернувся на батьківщину після початку війни і готує для наших захисників.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну він працював у Катарі. Він залишив роботу за кордоном і повернувся в Україну, щоб вступити до лав ЗСУ, розповіли в сюжеті ТСН.

Був кухарем, а став солдатом

25-річний Назарій був шеф-кухарем рівненських і столичних закладів, до 24 лютого – шефом престижного ресторану в Катарі.

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"Я повернувся захищати свою країну, у мене є можливість допомагати, чим я можу, я почав допомагати", - зізнався хлопець.

Спочатку з друзями годували переселенців і військових, як волонтери, а потім він сам вступив в Збройні сили і почав вивчати як би краще нагодувати армійців. Потім, погодивши з керівництвом, взявся урізноманітнити меню в своєму підрозділі.

"До нас приїжджали ананаси і тому я вирішив зробити альтернативу і зробити свинину з ананасами", - розповідає кухар.

Зі звичних продуктів готує страви, які ще потрібно пошукати в ресторанах. Готувати Назар вчить і інших.

"Їжджу на батальйони і вчу, бо на звичайних кухнях готувати, так само і на польових. Люди хочуть завжди їсти, без їжі ми не зможемо воювати", – переконаний Назарій.

Бійці ЗСУ в захваті

Назарій ще жодного разу не засумнівався, що зробив правильно повернувшись з-за кордону.

"Тут брат, мама, тато, бабуся, дідусь. Якби я себе відчував, якби, не дай Бог, що-небудь сталося б з сім'єю", - говорить він.

Тепер же Назарій зі своєю командою розробляє оновлене меню для військових свого підрозділу, щоб представити керівництву на затвердження, а поки наші захисники дегустують його лазанью, свинину з ананасами та інші делікатеси.

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