Іловайськ на Херсонщині: у Зеленського розкрили деталі котла для окупантів

Противник потрапив в оточення на 3/4 з вогневим контролем виходу з боку ЗСУ.
Біля кордону Херсонської та Дніпропетровської областей у селищі міського типу Високопілля Збройні сили України заблокували велику групу російських окупантів разом з технікою.
За даними радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, українські захисники контролюють сусідні села Потьомкіно і Ольгіне, а також прострілюють можливі шляхи відступу рашистів з Високопілля.
Він пояснив, що противник потрапив в оточення на 3/4 з вогневим контролем виходу з боку ЗСУ.
"Там повторення Іловайська для росіян", - говорить радник глави ОП.
При цьому він уточнив, що в оточення потрапили більше тисяч окупантів РФ разом з озброєнням і технікою.
"Вони знаходяться в тактичному оточенні. Вчора нашим вогнем була припинена спроба їх прориву. Вони повернулися назад", - додав Арестович.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що під Херсоном російські окупанти потрапили в котел і просять зелений коридор.
За даними військових оглядачів, північніше Херсона, у Високопіллі до двох тисяч окупантів опинилися в котлі.
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