Чи введуть в Україні загальнонаціональний локдаун: у Раді назвали умови

Зазначимо, що станом на 18 жовтня в червоній зоні знаходяться 5 областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Херсонська та Одеська.
В Україні щодня фіксують високі показники захворюваності коронавірусом. Попри це, йти на повний локдаун уряд поки не планує. Допомогти протистоянню COVID-19 повинна вакцинація.
Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
Нардеп наголосив: наразі уряд запроваджувати загальнонаціональний карантин не має наміру та й причин для цього нема.
"Завдяки вакцинуванню вони на сьогодні можуть зробити так, щоб країна не йшла на локдаун. На сьогодні близько 8 мільйонів людей мають одне щеплення, близько 6,5 мільйона отримали обидві вже дози вакцини від COVID-19. І це дозволяє працювати країні в адаптивному карантині",– заявив Радуцький в ефірі телеканалу "Інтер".
"Червоні" обмеження вводить місцева влада
Радуцький зазначив, що центральна влада вводить тільки "жовтий" і "помаранчевий" рівень епідопасності. А вже на місцях влада запроваджує ті заходи, які відповідають стану захворюваності, наявності вільних місць і ліжок у лікарнях, забезпеченості пацієнтів киснем.
За його словами, сьогодні в Україні близько 8 млн осіб мають одне щеплення, близько 6,5 млн отримали обидві вже дози вакцини, що "дозволяє працювати країні в адаптивному карантині".
Зазначимо, що нещодавно головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що не виключає, що перелік регіонів у червоних зонах зросте. Щоб знизити темпи захворюваності, слід підвищити рівень вакцинації.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні
- За добу 17 жовтня в Україні зафіксували 11 288 нових випадків коронавірусу. Важливо те, що зростає і кількість людей, які потребують госпіталізації. У деяких регіонах є проблема з наявністю місць у лікарнях.
- У зв'язку з погіршенням ситуації із захворюваністю COVID-19 Запорізька, Донецька, Одеська та Дніпропетровська область з 18 жовтня переходять до Червоної зони карантинних обмежень.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що перелік професій, представники яких повинні бути вакциновані, розширять двічі.
- До слова, посилять правила і для міжобласних поїздок. З 21 жовтня їздити на поїздах міжобласного сполучення можна тільки при наявності сертифіката про вакцинацію або результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який діє 72 години.