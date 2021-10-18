Чи введуть в Україні загальнонаціональний локдаун: у Раді назвали умови

Які шанси введення загальнонаціонального карантину / УНІАН

В Україні щодня фіксують високі показники захворюваності коронавірусом. Попри це, йти на повний локдаун уряд поки не планує. Допомогти протистоянню COVID-19 повинна вакцинація.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Нардеп наголосив: наразі уряд запроваджувати загальнонаціональний карантин не має наміру та й причин для цього нема.

"Завдяки вакцинуванню вони на сьогодні можуть зробити так, щоб країна не йшла на локдаун. На сьогодні близько 8 мільйонів людей мають одне щеплення, близько 6,5 мільйона отримали обидві вже дози вакцини від COVID-19. І це дозволяє працювати країні в адаптивному карантині",– заявив Радуцький в ефірі телеканалу "Інтер".

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Радуцький зазначив, що центральна влада вводить тільки "жовтий" і "помаранчевий" рівень епідопасності. А вже на місцях влада запроваджує ті заходи, які відповідають стану захворюваності, наявності вільних місць і ліжок у лікарнях, забезпеченості пацієнтів киснем.

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За його словами, сьогодні в Україні близько 8 млн осіб мають одне щеплення, близько 6,5 млн отримали обидві вже дози вакцини, що "дозволяє працювати країні в адаптивному карантині".

Зазначимо, що нещодавно головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що не виключає, що перелік регіонів у червоних зонах зросте. Щоб знизити темпи захворюваності, слід підвищити рівень вакцинації.

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