ЗСУ вибили окупантів і зайняли нові стратегічні позиції на Донецькому напрямку

Окупанти РФ безуспішно намагаються зосередити сили на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

ЗСУ поліпшили позиції на Донбасі / 14 ОМБр Романа Великого, 10 ОГШБр Едельвейс

Українські захисники зайняли деякі стратегічно важливі позиції в Донецької області, розповів речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський.

"Окупанти продовжують атакувати на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там вони намагаються зосередити сили, але їм нічого не вдається. У Донецькій області нам вдалося поліпшити своє тактичне становище. Тобто ми зайняли деякі стратегічно важливі позиції", - пояснив він, повідомляє Армія Інформ.

Водночас, за словами Дмитрашківського, біля Авдіївки окупанти проводять певну ротацію.

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"На сьогоднішній день відомо про виведення звідти 200-ї мотострілецької бригади росармії. Їх відвели, щоб вони змогли відновити сили. Зате є інформація, що туди зайшли "вагнерівці". Але поки підтвердження цьому немає. Загалом вороги дуже бояться нашого контрнаступу і розуміють, що їхній Донецький напрямок виснажений. Вони поступово втрачають свою бойову здатність", - зазначив він.

На запорізькому напрямку суттєвих змін не відбулося.

"Ворог проводить активну розвідку і покращує свої оборонні рубежі. Не досягаючи успіху на фронті, росіяни в Запорізькій області застосовують ствольну і реактивну артилерію", — підсумував Дмитрашківський.

Ситуація на Донбасі

Нагадаємо, підрозділи Збройних сил України в ході успішних наступальних дій на Донбасі зуміли просунутися вперед.

Українські захисники провели наступальну операцію і просунулися в районі села Діброва Донецької області.

Раніше в Росії поширили фейкову інформацію про значних успіхах окупаційної армії на Бахмутському напрямку і просуванні в бік Часового Яру для перерізання однієї з основних наземних комунікацій Сил оборони України. Насправді прорив виявився нікчемним.

За словами аналітиків, фейк про досягнення біля Бахмута є частиною російської інформаційної операції.

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