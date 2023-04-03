ЗСУ вибили окупантів і зайняли нові стратегічні позиції на Донецькому напрямку

Українські захисники зайняли деякі стратегічно важливі позиції в Донецької області, розповів речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський.
"Окупанти продовжують атакувати на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там вони намагаються зосередити сили, але їм нічого не вдається. У Донецькій області нам вдалося поліпшити своє тактичне становище. Тобто ми зайняли деякі стратегічно важливі позиції", - пояснив він, повідомляє Армія Інформ.
Водночас, за словами Дмитрашківського, біля Авдіївки окупанти проводять певну ротацію.
"На сьогоднішній день відомо про виведення звідти 200-ї мотострілецької бригади росармії. Їх відвели, щоб вони змогли відновити сили. Зате є інформація, що туди зайшли "вагнерівці". Але поки підтвердження цьому немає. Загалом вороги дуже бояться нашого контрнаступу і розуміють, що їхній Донецький напрямок виснажений. Вони поступово втрачають свою бойову здатність", - зазначив він.
На запорізькому напрямку суттєвих змін не відбулося.
"Ворог проводить активну розвідку і покращує свої оборонні рубежі. Не досягаючи успіху на фронті, росіяни в Запорізькій області застосовують ствольну і реактивну артилерію", — підсумував Дмитрашківський.
Ситуація на Донбасі
Нагадаємо, підрозділи Збройних сил України в ході успішних наступальних дій на Донбасі зуміли просунутися вперед.
Українські захисники провели наступальну операцію і просунулися в районі села Діброва Донецької області.
Раніше в Росії поширили фейкову інформацію про значних успіхах окупаційної армії на Бахмутському напрямку і просуванні в бік Часового Яру для перерізання однієї з основних наземних комунікацій Сил оборони України. Насправді прорив виявився нікчемним.
За словами аналітиків, фейк про досягнення біля Бахмута є частиною російської інформаційної операції.
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