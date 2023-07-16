ЗСУ проломили оборону РФ на півдні і просунулися вперед на двох напрямках

На Таврійському напрямку ЗСУ за минулу добу знищили 43 окупанта, 93 — поранили і одного взяли в полон.

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ЗСУ просунулися вперед на Бердянському напрямку / Колаж: Главред, Фото: 14 ОМБр Романа Великого, ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького

На Бердянському напрямку Сили оборони України просунулися більш ніж на 1 кілометр вглиб оборони противника, розповів речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Ударні підрозділи ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах і розміновують територію. Про це він повідомив у зведенні, опублікованому в Facebook Об'єднаним прес-центром Сил оборони Таврійського напрямку.

Крім того, за минулу добу наші захисники знищили 43 окупанта, 93 — поранили, 1 — взяли в полон.

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Також знищено 2 танки, 6 броньовиків, 6 артсистем та мінометів, 2 склади боєприпасів та базу паливно-мастильних матеріалів.

Що відомо про просування ЗСУ на Запорізькому напрямку

При цьому Сили оборони України цього тижня мають просування на Запорізькому напрямку, розповіла прес-секретар Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного інформаційного телемарафону.

За її словами, ворог загострює обстановку на різних напрямках для того, щоб розосередити зусилля Сил оборони.

Прес-секретар Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня уточнила, що на минулому тижні максимальних успіхів у наступальній операції ЗСУ домоглися на суші, при цьому просунулися на Запорізькому напрямку.

"У нашій зоні відповідальності, де лінія фронту проходить по руслу річки Дніпро, все ж триває контрбатарейна боротьба. І наші основні досягнення - це знищення потенціалу ворога. Якщо говорити в цілому за тиждень, то у нас дуже потужні результати", — додала Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, ЗСУ з новою тактикою звільнили території на Бахмутському напрямку. В ході контрнаступу українські сили скорегували свою стратегію для мінімізації втрат і продовження нанесення ударів по російських силах.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ "покришили" окупантів із загонів "Шторм-Z". Підрозділи Збройних сил України на Мар'їнському напрямку завдали потужного удару по російських загонах "Шторм-Z", розповів речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ захопили важливі висоти під Бахмутом і пішли вперед на півдні.

Українські сили встановили контроль над новими позиціями на північний захід від Кліщіївки (7 км на північний захід від Бахмута) і просунулися на 1,5 км в районі Роздолівки (19 км на північний схід від Бахмута), йдеться у звіті.

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