Все горіло, вибухало: ЗСУ провернули потужну спецоперацію на Запоріжжі, до якої готувалися місяць

Українські військові знищили 7 ворожих ЗРК С-300 та особовий склад окупантів під час підзарядки.

ВСУ розбили окупантів під час зарядки ЗРК С-300 / Колаж фото 93-я ОМБр Холодний Яр, Telegram

Українські військові майстерно знищили ворога в Запорізькій області під час спецоперації, до якої готувалися протягом місяця. Захисники знищили окупантів та зенітно-ракетні комплекси С-300, які обстрілювали населені пункти України. Про це заявив розвідник Сил спеціальних операцій підрозділу "Бандерлоги" в Запорізькій області.

Розвідники встановили місце, де російські військові час від часу заряджали свої ЗРК ракетами С-300 за допомогою кранів. Ворог час від часу міняв це місце. Українські розвідники запеленгували окупантів і потужно вдарили по них.

ЗСУ знищили позицію окупантів за допомогою артилерії.

"Чітко вирахували час, коли там були крани, ракети і йшла зарядка одного з комплексів. Арта отримала чіткі координати від розвідників і завдала дуже влучні удари. Горіло, вибухало і детонувало дві години", - сказав розвідник.

За даними розвідки, українські військові знищили 7 російських зенітно-ракетних комплексів, ракети і приблизно 30 окупантів.

ЗСУ розбили окупантів під час зарядки ЗРК з-300 / скріншот

Раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що в лавах російських найманців з приватної військової компанії "Вагнера" серйозні втрати - тільки за добу українські військові "затрьохсотили" майже пів сотні окупантів-вагнерівців. Їх з пораненнями доставили в медустанову в окупованій Кадіївці (колишній Стаханов) Луганської області.

Нагадаємо, Російський дезертир ПВК Вагнера Павло Ніколін, який втік із зони бойових дій в Україні, розповів про те, навіщо відкрив вогонь по поліцейським в Новошахтинську Ростовської області. За його словами, він нібито не знав, що перетнув кордон, і думав, що перед ним українські військові.

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