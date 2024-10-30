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Ворог здійснив повітряний напад на Україну: скільки цілей вдалося збити

Анна Косик
30 жовтня 2024, 07:50
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Сили ППО працювали по ворожих дронах цієї ночі у 10 областях України.
Ворог здійснив повітряний напад на Україну: скільки цілей вдалося збити
Українські сили знищили більшість ворожих повітряних цілей / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Що повідомили у Повітряних Силах:

  • РФ атакувала Україну понад 50 дронами
  • Більшість безпілотників збили сили ППО
  • Деякі БпЛА були локаційно втрачені

У ніч на 30 жовтня країна-агресор Росія атакувала українську територію 62-ма ударними дронами типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Ворог атакував із напрямків Орел та Приморсько-Ахтарськ, що у Росії, а також завдавав ударів керованими авіабомбами по прифронтових територіях Сумської, Харківської та Донецької областей.

відео дня

"Станом на 07.00 підтверджено збиття 33 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях", - йдеться у повідомленні.

статистика сбитья дронов
Статистика збиття дронів у ніч на 30 жовтня / Повітряні Сили ЗСУ

Ще 25 безпілотних апаратів було локаційно втрачено під час атаки, однак інформація оновлюється та уточнюється.

"Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - додали в Повітряних Силах.

Ворог здійснив повітряний напад на Україну: скільки цілей вдалося збити
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Повітряні атаки РФ на Україну - що відомо

Нагадаємо, російські окупанти ледь не щодня атакують Україну з повітря. Зокрема увечері 29 жовтня запустили по Україні Шахеди. Ворожі ударні безпілотники зафіксували у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Напередодні Главред повідомляв, що у ніч на 28 жовтня росіяни здійснили масовану атаку по Україні. РФ запустила 100 ударних БПЛА, з них 66 ворожих дронів збили українські захисники.

Раніше стало відомо, що РФ нехтує безпекою не лише цивільного населення, але й навіть атомних енергооб'єктів. 28 жовтня, російський "Шахед" пролетів критично близько від одного з енергоблоків Хмельницької АЕС.

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ПВО Повітряні Сили новини України ракетний удар атака дронів Дрон Shahed-136
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