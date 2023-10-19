Ворог готує новий наступ: експерт повідомив про новий задум Росії

Росіяни вже тиждень намагаються взяти в оточеня та захопити Авдіївку. Експерт пояснив скільки може тривати наступ та які можуть бути наслідки.

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Експерт повідомив про новий задум Росії / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що стратегічний задум ворога полягає в тому, щоб триматися щонайменше до весни наступного року і тягнути час у боях подібно до Авдіївки. Про це він розповів в інтерв'ю Главред.

"Наскільки їх вистачить, покаже режим бойових дій і те, як стрімко вони зазнають втрат. Тому навесні вони розраховують час від часу вести такі бої", - вказує Мусієнко.

Дивіться відео інтервʼю Олександра Мусієнка Главреду:

На його думку активізація противника може бути й на інших напрямках

"Можливо, шукатимуть інші місця – можливо, це буде Мар'їнка або нова активізація в районі Бахмута. Під Лиманом та Куп'янськом вони і так намагаються вести наступальні дії", - вказує експерт.

Мусієнко також зазначає, що командування Сил оборони України знає про плани ворога і вже готує відповідь.

"Я майже впевнений, щойно наше командування скоригує дії (я маю на увазі дії, спрямовані на ведення активної оборони), фокус уваги ми змістимо на схід, бо так складаються умови бойових дій", - зазначив Мусієнко.

Він також додав, що ключовим для оборони наших позицій буде саме допомога від союзників.

"Очікуємо, що нам надійдуть пакети допомоги, необхідні для продовження штурмових дій. Тому що ворог також відстежує, яку допомогу ми отримуємо, що нам обіцяють, як ми готуємося. І вони розуміють, що для них сприятливо складається так, що вони не зможуть вести масштабні дії і розраховувати на стрімкі прориви", - резюмує експерт.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські окупанти влаштували наймасштабніший з 2014 року наступ на Авдіївку. Хоча на даний момент у місті відносно тихо, очікується нове загострення.

Також, у боях за Авдіївку Донецької області другий механізований батальйон Президентської бригади стримав російський штурм і колону ворожої техніки.

Російські збройні сили здійснюють масштабний наступ на Авдіївку. Однак, в короткостроковій перспективі важко уявити успіх ворога на цьому напрямку.

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