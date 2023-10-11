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Війна затягнеться ще на 2 роки: експерт пояснив, як цього уникнути

Яна Ставська
11 жовтня 2023, 15:53 оновлено 11 жовтня, 15:59
Україні варто все більше покладатися на власні сили, оскільки збільшення допомоги від Заходу залишається під питанням.
Війна затягнеться ще на 2 роки: експерт пояснив, як цього уникнути
ЗСУ йдуть вперед / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 92 ОМБр

США могли б передати Україні більше засобів ППО. Але, як зазначив в інтерв'ю Главреду азербайджанський військовий аналітик, провідний аналітик Центру STEM Агіль Рустамзаде, важко сказати, наскільки Захід готовий посилити військову допомогу Україні.

За його словами, у США багато ЗРК Patriot і протидронних С-UAS.

"США могли б передати більше ЗРК Patriot або інших систем ППО, яких у них дуже багато. Американські ракетні системи не оптимізуються для ударів по наземних цілях. Ось чому їх не можуть передати? Також у Штатів є дуже хороші протидронні системи, такі як C-UAS - шестиствольний кулемет, який на раз розправляється з дронами", - висловився Рустамзаде.

Експерт зазначив, що наразі Америка навіть оборонне озброєння не поставляє в потрібних обсягах.

"Україні в цій ситуації потрібно все більше покладатися на свої сили", - підсумував Рустамзаде.

Інтерв'ю Агіля Рустамзаде Главреду - дивіться відео:

Наприклад, за цей час Україна вже могла, на думку аналітика, розробити якісь кулемети калібру 12,7-14,5 мм з протидії дронам-камікадзе Shahed.

"Українці за рік примудрилися переформатувати ракету "Нептун" для ударів по наземних цілях, а кулемет не зробили", - висловився він.

Рустамзаде підкреслив, що Україні "потрібно по повній програмі вкластися у власне виробництво".

"Якщо буде надія тільки на збільшення західної допомоги, то війна затягнеться на кілька років", - додав Рустамзаде.

У цьому ж інтерв'ю Рустамзаде розповів, як оцінює дії сил оборони України на полі бою і які можливості є у російських військ.

Також експерт вважає, що Україну можуть примусити до "Мінська-3", але цього можна уникнути.

Хто такий Агіль Рустамзаде

Агіль Рустамзаде-популярний Азербайджанський військовий аналітик, аналітик з питань оборони і безпеки, провідний аналітик незалежного аналітичного центру в галузі національної міжнародної політики, економіки, права, соціальних наук і безпеки STEM. Офіцер запасу Збройних сил Азербайджану.

В якості військового аналітика і експерта коментує і дає оцінку подіям з військової тематики на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

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війна в Україні війна Росії та України Агіль Рустамзаде
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