Вихід до Азова із заходом у Крим: військовий експерт назвав напрямок контрнаступу ЗСУ

Успішні дії ЗСУ створюють передумови для фронтального наступу, впевнений Сергій Грабський.

ЗСУ контратакують на півдні, впевнений Сергій Грабський / 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Збройні сили України вже почали контрнаступ на Лівобережжі Дніпра, заявив військовий експерт Сергій Грабський.

Він пояснив, що можна провести аналогію з діями ЗСУ на правому березі, коли методично знищувалися військові об'єкти окупантів. Своєю думкою експерт поділився в ефірі Радіо NV.

"Це один з елементів цього наступу", — сказав він.

Співрозмовник пояснив, що руйнування системи забезпечення, управління, дислокації противника на Лівому березі створює передумови для фронтального наступу.

Воно може відбуватися по лінії Василівка-Оріхів-Гуляйполе-Велика Новосілка, у напрямку на Токмак, Мелітополь з метою виходу на узбережжя Азовського моря, а також блокування і заходу в Крим, не виключив він.

"Тобто наступ вже йде, просто ми не бачимо зараз фізичного переміщення наших підрозділів, але це не означає, що ми припинили цю роботу", — додав Грабський.

Раніше повідомлялося, що у захопленому росіянами Токмаку Запорізької області знищено місце дислокації окупантів РФ.

За свідченнями місцевих жителів, в ніч на вівторок, 3 січня, по будівлі, яка була зайнята російськими військовими, було завдано потужного удару. У мережі опублікували відео наслідків"бавовни".

За даними очевидців, окупанти РФ розташувалися в корпусі протитуберкульозного диспансеру.

Нагадаємо, у захоплених РФ Пологах Запорізької області знищено місце розташування російських окупантів та ворожий склад з БК.

Про вдалі дії українських захисників йдеться у повідомленні РІА Мелітополь у Telegram.

"Вчора ЗСУ влаштували "новорічну дискотеку" для ворогів в Пологах Запорізької області", — підкреслюється в повідомленні.

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