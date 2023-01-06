Вихід до Азова із заходом у Крим: військовий експерт назвав напрямок контрнаступу ЗСУ

Збройні сили України вже почали контрнаступ на Лівобережжі Дніпра, заявив військовий експерт Сергій Грабський.
Він пояснив, що можна провести аналогію з діями ЗСУ на правому березі, коли методично знищувалися військові об'єкти окупантів. Своєю думкою експерт поділився в ефірі Радіо NV.
"Це один з елементів цього наступу", — сказав він.
Співрозмовник пояснив, що руйнування системи забезпечення, управління, дислокації противника на Лівому березі створює передумови для фронтального наступу.
Воно може відбуватися по лінії Василівка-Оріхів-Гуляйполе-Велика Новосілка, у напрямку на Токмак, Мелітополь з метою виходу на узбережжя Азовського моря, а також блокування і заходу в Крим, не виключив він.
"Тобто наступ вже йде, просто ми не бачимо зараз фізичного переміщення наших підрозділів, але це не означає, що ми припинили цю роботу", — додав Грабський.
Раніше повідомлялося, що у захопленому росіянами Токмаку Запорізької області знищено місце дислокації окупантів РФ.
За свідченнями місцевих жителів, в ніч на вівторок, 3 січня, по будівлі, яка була зайнята російськими військовими, було завдано потужного удару. У мережі опублікували відео наслідків"бавовни".
За даними очевидців, окупанти РФ розташувалися в корпусі протитуберкульозного диспансеру.
Нагадаємо, у захоплених РФ Пологах Запорізької області знищено місце розташування російських окупантів та ворожий склад з БК.
Про вдалі дії українських захисників йдеться у повідомленні РІА Мелітополь у Telegram.
"Вчора ЗСУ влаштували "новорічну дискотеку" для ворогів в Пологах Запорізької області", — підкреслюється в повідомленні.
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