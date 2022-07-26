Військовий експерт пояснив, чому в окупантів у боях у ЗСУ на півдні залишилося всього два плани дій / колаж фото УНІАН

Російські окупанти на південному напрямку минулої доби без особливого успіху намагалися атакувати позиції української армії. Однак, від тактики "прогризання" української оборони вони не відмовляться. Про це в коментарі "24 каналу" заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Зараз, за його словами, створюються передумови для контрнаступу української армії ‒ і, відповідно, на росіян чиниться все більший тиск. На думку експерта, у ворожих військ на сьогодні залишається два виходи з ситуації, що склалася на фронті:

відступати;

здаватися в полон.

У більшості окупантів, додає Мусієнко, все ще залишаються ресурси для опору, однак завдяки злагодженим діям української армії ворожі сили активно знищуються.

читайте такожВійськовий експерт спрогнозував, чи буде новий широкомасштабний наступ армії РФ на Україну

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов повідомляв про те, що система української протиповітряної оборони побудована в основному ще за часів СРСР і тому не може збивати абсолютно всі ракети, якими Росія обстрілює Україну.

За словами експерти, поки не закінчиться україно-російська війна, не тільки Київ, але і вся Україна буде жити з постійним відчуттям небезпеки.

"У нас ракети літають по всій території України. Ми намагаємося їх збивати наявними засобами ППО, але вони у нас ще з радянських часів і взагалі не призначені для протиракетної оборони. Вся Україна живе в такому режимі, приблизно як Ізраїль, що може прилетіти в будь — яке місто в будь-який час", - пояснив він.

Інші новини: