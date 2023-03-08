Військовий експерт пояснив, чи великий шанс атаки ворогів на запорізькому напрямку

Російські окупанти не зможуть піти в наступ на запорізькому напрямку, вважає військовий експерт Сергій Грабський.

Російські окупанти на

Чи великий шанс атаки ворогів на запорізькому напрямку: прогноз експерта / колаж фото УНІАН

Російські окупанти на даний момент не зможуть зібрати достатньо людей і техніки - для того, щоб піти в наступ на запорізькому напрямку. Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів відомий військовий експерт Сергій Грабський.

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"Активізацію бойових дій на запорізькому напрямку найближчим часом ми не побачимо. Тому що противник не може зібрати достатньо сил і засобів. Так, ми відзначаємо дуже обережне зосередження противника на підступах до Орєхову, але говорити про те, що вони зможуть завдати якийсь серйозний удар в напрямку Запоріжжя, незважаючи на те, що на сьогоднішній день це їх пріоритетна мета поки рано. Більш того - ми бачимо досить активне перекидання підрозділів з Білорусі саме на Ростовську область і подальше їх використання саме на східному напрямку", - пояснив експерт.

Як каже Грабський, на даний момент, країна-агресор, РФ фізично не зможе забезпечити достатню кількість військ для того, щоб проводити одночасні наступи на декількох напрямках.

Ситуація в Бахмуті

Раніше спікер східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий назвав головне завдання захисників Бахмута. За його словами, українські військові, які продовжують утримувати місто Бахмут на Донеччині, виснажують російських окупантів і готують початок для контрнаступу ЗСУ. Саме на Бахмут станом на цей час припадає третина щоденних втрат російських загарбників.

У New York Times News пишуть, що українські десантники пішли в контрнаступ у Бахмуті і завадили російським окупантам взяти місто в оточення. Захисники атакували ворога і обстрілювали російські позиції артилерією. Українські десантники відбили окупантів від останньої головної магістралі до Бахмута.

Водночас у CNN з посиланням на розвідку НАТО повідомляють, що країна-агресор Росія втратила в боях за Бахмут в п'ять разів більше солдатів, ніж Україна. Так, один з чиновників НАТО повідомив, що співвідношення п'ять до одного – це обґрунтована оцінка, заснована на даних розвідки Альянсу.

Хто такий Сергій Грабський Сергій Грабський-український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. У період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводом конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО виїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль НАТО"за особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

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