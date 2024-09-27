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В ЗСУ служать 68 тисяч жінок: в Міноборони сказали, скільки з них на передовій

Руслана Заклінська
27 вересня 2024, 21:58
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Жінки відіграють таку ж важливу роль у зміцненні обороноздатності України, як і чоловіки, зазначила Людмила Дараган.
В ЗСУ служать 68 тисяч жінок: в Міноборони сказали, скільки з них на передовій
У лавах ЗСУ служать 68 тис. жінок / Колаж: Главред, фото: 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка, УНІАН

В Збройних силах України проходять службу 68 тисяч жінок. Військовослужбовицями з них є понад 48 тисяч. Про це у п’ятницю, 27 вересня, повідомила державна секретарка Міністерства оборони Людмила Дараган.

За її словами, безпосередньо в зоні бойових дій перебувають близько 5 000 військовослужбовиць. Дараган підкреслила, що жінки відіграють не менш важливу роль у зміцненні обороноздатності країни, ніж чоловіки.

"Сьогодні жінки всюди - тримають тил, працюють на важких посадах, воюють в лавах ЗСУ. Вони доводять, що оцінювати людей потрібно за їхніми можливостями, ефективністю та розумом, а не за статтю", - зазначила держсекретар Міноборони.

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Також Дараган розповіла про прогрес у сфері гендерної політики Міністерства оборони за останні роки. Вона зауважила, що з 2018 року жінки в Україні отримали право служити на бойових спеціальностях, проте ця можливість довгий час була нереалізованою через бюрократичні перепони.

"Самого закону виявилося недостатньо. Існував ще й наказ з грифом ДСК, що регламентував офіцерські посади для жінок та чоловіків окремо. У 2022 році, після зміни цього наказу, вдалося подолати ці перепони", - додала секретарка Міноборони.

Крім того, відбулося значне покращення матеріального забезпечення жінок-військовослужбовиць. У 2023 році для них вперше була створена спеціальна літня військова форма, тоді як раніше доступною була лише парадна.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація 2024 - питання призову жінок

Нагадаємо, у грудні 2023 року кілька народних депутатів Верховної Ради порушили питання призову жінок на військову службу. Дискусія зосереджувалася на тому, що у випадку критичної необхідності парламент може ухвалити рішення, яке буде "непопулярним", але необхідним для захисту держави.

Наразі в Україні обов'язковій мобілізації підлягають лише чоловіки та жінки, які є військовозобов'язаними. Зеленський уже заявляв, що відмовився б підписати такий законопроєкт, якби його ухвалила Рада.

Командир роти ударних безпілотників "Ахіллес" ЗСУ Юрій Федоренко заявив, що всі українці, незалежно від статі, повинні бути військовозобов'язаними з 18 років і брати участь у бойових діях після 23-х. Він вважає, що заздалегідь підготовлена нація могла б ефективніше захищати країну з меншими втратами.

Як повідомляв Главред, у Збройних силах України розглядають можливість мобілізації жінок за зразком Ізраїлю, повідомила радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва в інтерв'ю The Times. Вона підкреслила, що дівчатам варто готуватися до військової служби ще з дитинства, формуючи відповідні навички та усвідомлення ролі у захисті держави.

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