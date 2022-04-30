В Україні прогнозують стрибок цін на продукти: що подорожчає

В Україні подорожчають продукти / УНІАН

Продукти в Україні найближчим часом подорожчають на 20%. Причинами зростання цін називають утруднену логістику та інфляцію, сказав заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради (УАР) Денис Марчук в ефірі Всеукраїнського телемарафону

Він розповів, що в українців буде і хліб, і до хліба, тому що аграрії виконують своє стратегічне завдання – працюють над посівною і засівають поля культурами.

Але доступність до продукції погіршилася через військові дії, внаслідок пошкодження логістичних ланцюжків, очікують і зростання цін на продукти.

"Ще до війни зросли ціни на енергоносії, газ, паливно-мастильні матеріали, а з її початком дуже ускладнилися логістичні ланцюги – зруйновані мости і шляхи. Зараз продукція доставляється об'їзними дорогами, що здорожує витрати на транспортування", – зазначив Марчук.

Що подорожчає найбільше

Члена Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін розповів, що в Україні дефіциту з основних харчових продуктів немає, але продукти подорожчають саме через логістичні проблеми, пише Сьогодні.

Очікують подорожчання таких овочів - огірки, помідори, капуста, молода картопля, які традиційно або вирощували в теплицях, або в цей час привозили з Єгипту, Ізраїлю, Туреччини та Польщі.

Їх або не будуть привозити через блокування портів, або будуть завозити в обхід через інші країни. Ціни на них зростатимуть до початку червня, поки інші області не засадять свої площі.

Що подешевшало

Єдиний овоч, котрий подешевшав - це капуста. За кілограм молодої капусти просять 43,9 грн/кг, а за кілограм білокачанної – 23,27 грн/кг.

До речі, подорожчання зернових на 70% торкнулося країн Європи, так як Україна перестала експортувати борошно.

Нагадаємо, раніше в Україні зросли ціни на бензин. Наприклад, Міністерство економіки України підвищило середню вартість бензину за літр на 34 копійки, а дизельного палива - на 22 копійки.

Як повідомляє відомство, оновлені ціни склали 29,32 і 32,65 відповідно.

"На підставі розрахунків акціонерного товариства" Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" визначена середня вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 32,65 грн, і 1 літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm, яка становить 29,32 грн", – йдеться в повідомленні.

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