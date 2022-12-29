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В Україні відповіли на істерію Білорусі через падіння ракети на їх території

29 грудня 2022, 22:29
У Міноборони України зазначили, що Україна готова до проведення об'єктивного розслідування падіння ракети в Білорусі.
Уламки ракети
Уламки ракети / телеграм "Білоруський силовик"

Повітряні Сили України заперечують свою причетність до падіння уламків ракети на території Білорусі.

"Тут нічого коментувати", - заявив речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає РБК-Україна.

Він також відкинув заяви Мінська про те, що на території Білорусі впала саме українська ракета.

Водночас, Ігнат нагадав, що Росія неодноразово пускала свої ракети вздовж білоруського кордону.

В Міноборони України відзначили, що Україна готова до проведення об'єктивного розслідування падіння ракети в Білорусі за участю міжнародних експертів, але не виключає, що Росія могла організувати провокацію.

У відомстві нагадали, що Білорусь висловила протест у зв'язку з порушенням повітряного простору країни ракетою С-300, яка, як стверджують у Мінську, була випущена з території України під час масованого удару росіян.

уламок ракети

У Міноборони підкреслюють, що Росія могла організувати провокацію - навмисно прокласти такий маршрут для своїх крилатих ракет, щоб спровокувати їх перехоплення в повітряному просторі над територією Білорусі.

"Українська сторона, залишаючи за собою безумовне право на оборону і захист власного неба, готова до проведення в Україні об'єктивного розслідування інциденту, що стався 29 грудня в небі над територією Білорусі внаслідок відбиття масованого ракетного удару РФ", - підкреслюють у відомстві.

Ракетний обстріл України 29 грудня

29 грудня російські війська вдесяте атакували енергетичну інфраструктуру України. Окупанти запустили по Україні 69 ракет, з яких 54 вдалося збити.

Вибухи лунали у Києві, Харкові, Львові, Полтавській та Одеській областях. В результаті атаки пошкоджено житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури, постраждали мирні жителі.

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