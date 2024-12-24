У Мережі "гуляє" фейк про зниження мобілізаційного віку: у Раді та НГУ його спростували

Коротко:
- Вихідний фейковий матеріал із сайту видалено
- Фейк спростували в 17-й бригаді
- У Комітеті ВРУ та нардеп Гончаренко відреагували на фейк
У Раді заявили, що законопроєкту про зниження мобілізаційного віку в них немає, на скандал відреагували і в 17 Полтавській бригаді НГУ.
Тему підняли після того, як депутат полтавської облради Олексій Матюшенко написав у своєму блозі на сайті "Полтавщина", що в нього є інформація про те, що в Раді лежить законопроєкт про мобілізацію 18-річних. За його словами, військові частини готуються до прийому новобранців.
Наразі матеріал із сайту видалено.
Інформацію вже спростували в 17-й бригаді. Там заявили, що Сергій Лунич не є особою командування бригади.
У Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки та розвідки також заявили: "жодних законопроєктів щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років ні у Верховній Раді, ні в нашому профільному Комітеті - не було і немає".
На новину також відреагував нардеп Гончаренко.
"Жодного законопроєкту про зниження мобілізаційного віку немає в Раді! Бачу, як почали активно публікувати цю новину", - написав він.
Мобілізація в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що залучення до мобілізації молодих людей від 18 років може мати серйозні наслідки для країни. Він підкреслив, що найефективнішою категорією для мобілізації є чоловіки середнього віку.
Член парламентського комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський заявив, що у Верховній Раді України поки що не розглядають законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку або примусової мобілізації жінок.
Крім того, у зв'язку із запровадженням нового порядку бронювання від мобілізації в умовах воєнного стану, відтермінування, раніше видані Міністерством економіки або через портал "Дія", залишаються дійсними лише до 28 лютого 2025 року.
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Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.
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