В окупованому Донецьку стався потужний 'приліт': над містом піднявся стовп диму

У місті здійнявся великий стовп диму, за попередніми даними, є постраждалі.

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У Донецьку пролунав потужний вибух / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У середу, 29 травня, в тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Над містом піднявся великий стовп диму. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Кадри "прильоту" та диму над містом поширили місцеві телеграм-канали. Вибухи сталися в Київському районі Донецька. Місцеві кажуть, що прилетіло в бік Путилівки.

За попередніми даними, є потерпілі, проте їхня кількість поки не відома. Наразі окупаційна "влада" не коментує цю інформацію.

відео дня

Ймовірно, на місці влучання у Донецьку перебували російські військові.

"Уяви, скільки там було військових?" - прокоментували місцеві вибух.

Дивіться відео прильоту у Донецьку:

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Вибухи у Росії - останні новини

Нагадаємо, ввечері 27 травня в окупованому Луганську та Московській області РФ сталися вибухи. За словами голови Луганської ОВА Сергія Лисогора, приліт стався "у районі інфраструктурних об’єктів колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу" Також підтверджено атаку БПЛА на Московську область.

Також у ніч на 27 травня у Краснодарському краї РФ пролунали вибухи через атаку безпілотників поблизу Геленджика, де розташований палац Володимира Путіна. Губернатор Веніамін Кондратьєв заявив, що ціллю були нібито "цивільні об'єкти".

Як повідомляв Главред,26 травня дрон ГУР пролетів рекордні 1800 кілометрів і атакував РЛС дальнього виявлення цілей "Воронеж М", розташовану в місті Орськ Оренбурзької області РФ.

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