В Одесі прозвучала серія вибухів: перші подробиці

В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги вночі 17 жовтня.

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Одеська область опинилася під атакою ворожих ударних дронів / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes, скріншот

У ніч на 17 жовтня Одеську область атакували ворожі дрони. Місцеві журналісти та моніторингові канали повідомляли про звуки вибухів у місті.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників для Одеської області.

Офіційної інформації про причини і наслідки вибухів поки не повідомлялося. До закінчення повітряної тривоги жителів регіону закликали залишатися в укриттях.

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Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв про загрозу з повітря для жителів Білгород-Дністровського району і закликав не знімати роботу сил ППО.

"Одеський район, теж не виходьте з укриттів! Бережіть себе і близьких!", - додав він у Telegram.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що з початку доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 і шість ударних БПЛА типу Shahed-136/131.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та шість Shahed-136/131. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Як повідомляв Главред, 7 жовтня Росія завдала ракетного удару по Одеській області з використанням надзвукових протикорабельних ракет типу Онікс.

Ракети були випущені з берегового ракетного комплексу "Бастіон" у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок удару зафіксовано влучання у будівлю пансіонату в рекреаційній зоні та у зерносховище припортової інфраструктури.

23 вересня російські окупанти також застосовували ракети "Онікс" для завдання удару по Одеській областіі. Дві ракети влучили в рекреаційну зону Одеської області.

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