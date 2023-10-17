В Одесі прозвучала серія вибухів: перші подробиці

У ніч на 17 жовтня Одеську область атакували ворожі дрони. Місцеві журналісти та моніторингові канали повідомляли про звуки вибухів у місті.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників для Одеської області.
Офіційної інформації про причини і наслідки вибухів поки не повідомлялося. До закінчення повітряної тривоги жителів регіону закликали залишатися в укриттях.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв про загрозу з повітря для жителів Білгород-Дністровського району і закликав не знімати роботу сил ППО.
"Одеський район, теж не виходьте з укриттів! Бережіть себе і близьких!", - додав він у Telegram.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що з початку доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 і шість ударних БПЛА типу Shahed-136/131.
Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та шість Shahed-136/131. Інформація про наслідки атаки уточнюється.
Як повідомляв Главред, 7 жовтня Росія завдала ракетного удару по Одеській області з використанням надзвукових протикорабельних ракет типу Онікс.
Ракети були випущені з берегового ракетного комплексу "Бастіон" у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок удару зафіксовано влучання у будівлю пансіонату в рекреаційній зоні та у зерносховище припортової інфраструктури.
23 вересня російські окупанти також застосовували ракети "Онікс" для завдання удару по Одеській областіі. Дві ракети влучили в рекреаційну зону Одеської області.
Інші новини:
- Ракетний удар по Грозі: СБУ викрила зрадників, які прирекли до смерті 53 односельця
- Перша ніч без ракетних ударів, але на позиціях - бої: що зараз відбувається в Авдіївці
- РФ відводить кораблі ЧФ до Новоросійська: чи залишається ризик ракетних ударів