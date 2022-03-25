У Києві помітили дивне "ангельське кільце" з диму

Знімок був зроблений в одному з районів Києва 25 березня.
Житель Києва помітили в небі незвичайну хмару і дивне кільце після потужного вибуху, який окупанти вирішили нанести по столиці.
Фото незвичайного небесного явища опублікували в Telegram.
Українці вже іменували фото "небесним світлом", яке своїми обрисами нагадувало ангела.
Знімок був зроблений в одному з районів Києва 25 березня, де саме не повідомляється.
Багато користувачів мережі кажуть, що такі небесні символи хороший сигнал для закінчення війни.
читайте такожОдин з районів Києва зараз в диму, столицю обстріляли окупанти
Як повідомляв Главред, один з українських військових льотчиків здійснив героїчний вчинок на самому початку напади російських окупантів. В ході атаки на ворожу колону його літак був підбитий, але український пілот зумів направити падаючу машину на окупантів.
Відзначимо, в Мережу потрапили імена особового складу російської авіації, який здійснює удари по мирному населенню України і руйнує інфраструктуру України.
Читайте також:
- Під Києвом вибухнула нафтобаза: обстріл спровокував масштабну пожежу
- Бої в районі Бучі, Гостомеля та Ірпеня: ЗСУ під Києвом переходять у контрнаступ-МВС
- Захоплення Києва за 5 днів, всієї України - за 2 тижні: Нулланд розкрила плани Кремля перед вторгненням