У Києві помітили дивне "ангельське кільце" з диму

У Києві після вибуху помітили дивне кільце з диму / скріншот

Житель Києва помітили в небі незвичайну хмару і дивне кільце після потужного вибуху, який окупанти вирішили нанести по столиці.

Фото незвичайного небесного явища опублікували в Telegram.

Українці вже іменували фото "небесним світлом", яке своїми обрисами нагадувало ангела.

Знімок був зроблений в одному з районів Києва 25 березня, де саме не повідомляється.

Багато користувачів мережі кажуть, що такі небесні символи хороший сигнал для закінчення війни.

читайте такожОдин з районів Києва зараз в диму, столицю обстріляли окупанти

Як повідомляв Главред, один з українських військових льотчиків здійснив героїчний вчинок на самому початку напади російських окупантів. В ході атаки на ворожу колону його літак був підбитий, але український пілот зумів направити падаючу машину на окупантів.

Відзначимо, в Мережу потрапили імена особового складу російської авіації, який здійснює удари по мирному населенню України і руйнує інфраструктуру України.

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