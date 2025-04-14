У Києві знайшли юнаків, які слухали російську музику після трагедії в Сумах

Після притягнення до відповідальності хлопці записали відео з вибаченнями, однак українці вважають їх нещирими.

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Серед затриманих двоє неповнолітніх / Колаж: Главред, фото: Національна поліція України

Що повідомили в поліції:

Юнаків, які слухали російську музику у Києві розшукали

Хлопці виправдовують свою поведінку випитим алкоголем

Фігуранти та їхні батьки понесли відповідальність

13 квітня під час моніторингу соцмереж поліцейські натрапили на відео, на якому молодь на Подолі у Києві голосно увімкнула музику російських виконавців. Це зауважила перехожа, яка підійшла до юнаків і нагадала їм про трагедію, яка сталася у Сумах за 6 годин до інциденту. Однак у відповідь компанія не лише не вимкнула російські треки, але й зробила музику гучніше та почала глумитися.

Як повідомили у поліції Києва, правоохоронці встановили особи усіх порушників та склали на них адміністративні матеріали. З'ясувалося, що фігурантами було двоє 17-річних місцевих мешканців, а також 20-річний житель Київщини.

відео дня

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Відео інциденту у Києві на Подолі:

"Свої дії вони пояснюють тим, що перебували у стані сп’яніння, адже напередодні вживали алкогольні напої, які придбав їх старший товариш", - повідомили правоохоронці.

Розмова поліцейського з одним із молодиків / фото: Національна поліція України

Виправдання молодиків не допомогли їм уникнути відповідальності. На них склали протоколи за статтями 173 (Дрібне хуліганство) та 178 (Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у п'яному вигляді). Батьків порушників також притягнуто до відповідальності за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей (ст. 184 КУпАП).

"Наразі з молодиками працюють співробітник Служби безпеки України", - додали у поліції.

Водночас у Telegram-каналах вже з'явилися відео з вибаченнями фігурантів. Зокрема їх опублікував Ігор Лаченков. Вони заявили, що поводилися некоректно, однак користувачі зауважують, що юнаки навряд чи усвідомили свою провину.

Відео з вибаченнями юнаків:

Удар по Сумах 13 квітня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що 13 квітня країна-агресорка Росія завдала удару балістичними ракетами по місту Суми. Ракети влучили у звичайну міську вулицю: постраждали житлові будинки, освітні заклади, автомобілі. І це сталося у Вербну неділю, коли люди прямували до церков, на свято Входу Господнього в Єрусалим.

Станом на вечір 13 квітня відомо про 34 загиблих та 119 поранених, серед яких є діти. Зокрема президент Володимир Зеленський повідомив, що постраждала дівчинка 2025 року народження.

Згодом стало відомо, що під час ракетної атаки 13 квітня 13-річний Кирило Ілляшенко вибрався з охопленого вогнем автобуса через розбите вікно та допоміг іншим пасажирам врятуватися.

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Що таке Національна поліція України? Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

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