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У Генштабі однозначно відповіли щодо можливого "святкового перемир'я"

15 грудня 2022, 14:57
Олексій Громов пояснив, коли буде повне припинення вогню з боку України.
ВСУ, війна, українські військові
У Генштабі ЗСУ оцінили ймовірність новорічного перемир'я / 14 ОМБр Романа Великого

У Генеральному штабі Збройних сил України прокоментували ймовірність так званого "святкового припинення вогню".

Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, повідомляє Укрінформ.

Повне припинення вогню з боку України буде тільки тоді, коли на українській землі не залишиться жодного окупанта, підкреслив він на брифінгу представників Сил безпеки і оборони щодо оперативної інформації на фронті російсько-української війни і ситуації у сфері безпеки в Україні, відповідаючи на питання про ймовірність тимчасового припинення вогню на новорічні свята.

"Я вважаю, що повне припинення вогню з нашого боку буде тільки тоді, коли жодного окупанта не залишиться на нашій землі", - зазначив Громов.

Нагадаємо, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Росія ще не готова до миру в Україні. Вона не готова вивести війська з українських територій. Але країна-агресор повинна піти з України, це єдиний спосіб повернути на українські території мир, підкреслили в ЄС.

У Державному департаменті США заявили, що Росія все одно не зможе виграти цю війну і закликали країну-агресора негайно вивести свої війська з України. Про це заявив заступник прес-секретаря Держдепартаменту Ведант Патель.

Читайте більше:

перемир'я війна на Донбасі Генштаб ЗСУ
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