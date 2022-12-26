В ЄС вистачає недоброзичливців: експерт назвав умову гарантії безпеки для України

Україна повинна проводити активну політику щодо захисту свого суверенітету, впевнений Тарас Загородній.

Тарас Загородній / УНІАН

Використовуючи прецедент Швеції та Фінляндії, Україна можемо вимагати прямих гарантій безпеки від США, заявив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

Разом з тим він упевнений в тому, що Україна повинна проводити активну політику щодо захисту свого суверенітету. Таку думку він висловив в інтерв'ю Главреду.

"Тому все залежить від нас. Не потрібно заглядати в рот іншим, адже все, що говориться в європейських столицях, не є істиною в останній інстанції, там досить наших недоброзичливців, які грають в свою гру. Україні теж потрібно грати в свою гру. Добрим словом і пістолетом завжди можна домогтися більше, ніж просто добрим словом", - упевнений співрозмовник.

Він вважає, що Україна повинна бути мілітаризована за новими технологіями, а також повинна мати замкнуте виробництво на своїй території, "щоб ніхто нас не контролював і не диктував умови".

"Нинішня війна показала, що ще потрібно примудритися купити десь зброю, а якщо купиш, то потім обов'язково постане питання контролю над цією зброєю. Тому в Україні повинна бути замкнута система виробництва зі своїм софтом, щоб ми не ставили питання, куди стріляти, коли і як. У нас повинна бути нормальна активна політика", - додав Загородній.

Нагадаємо, раніше раніше Еммануель Макрон заявив – Росії потрібно надати гарантії в майбутній системі безпеки в Європі (якраз в той період, коли Кремль знову почне мирні переговори з офіційним Києвом).

"Ви думаєте, що коли ми проходили випробування, пов'язані з Ельзасом і Лотарингією [прикордонні французькі регіони, які були практично 50 років окуповані Німеччиною - Главред], ми б хотіли, щоб світовий лідер говорив нам зробити те чи інше? Так і тут – це вирішувати українському народу самостійно, а не нам вирішувати, на яких умовах, як і коли (проводити переговори – Главред)", - розповів Макрон.

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