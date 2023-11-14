В ЄС дали задню: Кулеба розповів, чому Україна не отримає мільйон снарядів

Амбітна обіцянка ЄС передати Україні мільйон снарядів не збудеться. У МЗС розповіли, чому виникли проблеми з постачанням.

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Кулеба розповів, чому Україна не отримає мільйон снарядів / колаж: Главред, фото: УНІАН, PICRYL

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив побоювання про те, що Євросоюз не зможе виконати обіцянку і план поставки мільйона артснарядів до березня 2024 року. Про це він повідомив в ефір національного телемарафону.

Кулеба пояснив, що причиною загрози невиконаного плану в жодному разі не є відсутність політичної волі Європейського Союзу підтримувати Україну. Причина полягає, скоріше, в бюрократії, поганому стані оборонної промисловості, несинхронізованій комунікації і великій кількості перешкод у вигляді, наприклад, можливості укладати зовнішні контракти.

"На жаль, це правда. Є питання і багато і голосно ми б'ємо в дзвони", - коментує глава МЗС.

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Однак Кулеба також додав, що в ЄС вже працюють над усуненням проблем. Цей факт підтвердив також єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі Тьєррі Бретон на засіданні Ради міністрів ЄС у Брюсселі.

Тьєррі Бретон, відповідальний за виробництво в Європі, повідомив, що є позитивні новини в тому, що можливість виробництва зросла на 20-30 відсотків з лютого 2023 року, а значить домогтися більш великих цифр вийде вже до весни 2024 року.

При цьому, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус з повною впевненістю стверджує, що мета поставити мільйон артснарядів Україні - це занадто амбітна мета, яку ЄС не виконає.

Однак незважаючи на це, Тьєррі Бретон підвів інший підсумок:

Згідно з нашими зобов'язаннями перед Україною, ми пообіцяли вийти на мінімум мільйон снарядів і ракет. І ми цей обов'язок виконаємо. Я здійснив тур по всіх потужностях європейських - і хороша новина - потужності є, їх треба тільки наростити. І я вам кажу, що виробництво більше мільйона снарядів, враховуючи наші можливості, починаючи з весни - буде дотримано! Далі справа за конкретними країнами - це їхня відповідальність дотримуватися своїх термінів і обсягів. Це вони повинні добре контролювати і найголовніше розуміти, що те, що вони виробляють, має направлятися насамперед в Україну.

Також єврокомісар додав, що підтримка України, незважаючи на трагічні події на Близькому Сході, повинна бути безумовною.

Нагадаємо, Угорщина намагається заблокувати виділення Україні пакету допомоги на 50 мільярдів євро від Євросоюзу. Але вето Угорщини не зупинить допомогу, тому що ЄС може його обійти, звернувшись за допомогою до інших країн-членів ЄС окремо.

Також, стало відомо Європейська комісія порекомендує Європейській Раді почати офіційні переговори з Україною про вступ до ЄС, за умови, якщо Київ виконає чотири вимоги.

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