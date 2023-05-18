У боях за Бахмут загинув кулеметник з Івано-Франківщини

Російські окупанти забрали життя захисника України Андрія Томащука під час бою на позиції 14 травня 2023 року.

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Андрій Томащук прийняв свій останній бій 14 травня 2023 року / Колаж: Главред, фото: facebook, pixabay.com

У боях за Україну в Бахмуті загинув 32-річний солдат Андрій Томащук. Він був кулеметником третього відділення, третього взводу, другої стрілецької роти, в/ч А7296.

Сумну звістку повідомили у Facebook Ворохтянської селищної ради. Зазначається, що російські окупанти забрали життя Героя під час бою на позиції 14 травня 2023 року.

Андрій Томащук був жителем Ворохти Івано-Франківської області.

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У селищній раді висловили співчуття близьким бійця.

"Співчуваємо рідним і близьким загиблого нашого захисника. Нехай Бог допомагає вам перенести важкий біль втрати близької людини. Поділяємо ваше горе і сумуємо разом з вами. Герої не вмирають! Про час і дату зустрічі нашого Героя Андрія Томащука повідомимо згодом", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Главред, у боях з російськими окупантами загинув український захисник з Львівської області Ігор Ванько. Свій останній бій він прийняв 8 травня в районі Спірного в Донецькій області. У Героя залишилася дружина Анна і новонароджена дочка.

Також на фронті загинув 42-річний хокеїст і тренер Олександр Хміль. Смерть застала захисника під час виконання бойового завдання під Бахмутом в Донецькій області.

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