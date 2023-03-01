"Збільшення внутрішніх атак": Подоляк лукаво відкинув причетність Києва до ударів по Росії

У Росії 28 лютого лунали вибухи - нафтобазу і аеродром атакували дрони. Але, як кажуть в Офісі президента, Україна до цього не причетна.

Михайло Подоляк / Колаж фото УНІАН

Влада України веде оборонну війну, щоб звільнити всі свої території від російських окупантів, а українська армія не завдає ударів по території країни-агресора Росії. Про це написав радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter.

"Україна не завдає ударів по території РФ. Україна веде оборонну війну, щоб деокупувати всі свої території. Це аксіома. У РФ наростають панічно-дезінтеграційні процеси, що відображено збільшенням внутрішніх атак на об'єкти інфраструктури з боку невпізнаних літаючих об'єктів", – розповів він.

Чиновник також особливо зазначив, що в Росії наростають процеси паніки і розпаду держави. І, відповідно, на його думку, інциденти з атаками дронів в країні-агресорі, РФ, пов'язані з панічними процесами серед росіян.

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"Атака дронів" по Росії

За даними Telegram-каналу Baza, 27-28 лютого ударні дрони були помічені в п'яти регіонах країни-агресора-Росії.

Зокрема, як стверджують автори ресурсу, вранці 27 лютого дрони-камікадзе атакували Брянську область. Пошкоджена вишка зв'язку. Кажуть, що БПЛА нібито були запущені "з боку України". Ніяких доказів не наводиться.

Крім того, повідомляється, що близько опівночі 4 БПЛА з вибухівкою впали в Білгородській області.

У адигейському селищі Нове впав невідомий літальний апарат.

Приблизно о 02:00 28 лютого по нафтобазі Роснєфті в Туапсе, схоже, вдарили два дрона. Сталася пожежа. Пошкоджено будівлю бойлерної поблизу нафтосховища.

Також нагадали і про" атаку " в Санкт-Петербурзі, в результаті якої 200 км повітряного простору над містом тимчасово закривали.

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