"Збільшення внутрішніх атак": Подоляк лукаво відкинув причетність Києва до ударів по Росії

Влада України веде оборонну війну, щоб звільнити всі свої території від російських окупантів, а українська армія не завдає ударів по території країни-агресора Росії. Про це написав радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter.
"Україна не завдає ударів по території РФ. Україна веде оборонну війну, щоб деокупувати всі свої території. Це аксіома. У РФ наростають панічно-дезінтеграційні процеси, що відображено збільшенням внутрішніх атак на об'єкти інфраструктури з боку невпізнаних літаючих об'єктів", – розповів він.
Чиновник також особливо зазначив, що в Росії наростають процеси паніки і розпаду держави. І, відповідно, на його думку, інциденти з атаками дронів в країні-агресорі, РФ, пов'язані з панічними процесами серед росіян.
"Атака дронів" по Росії
За даними Telegram-каналу Baza, 27-28 лютого ударні дрони були помічені в п'яти регіонах країни-агресора-Росії.
Зокрема, як стверджують автори ресурсу, вранці 27 лютого дрони-камікадзе атакували Брянську область. Пошкоджена вишка зв'язку. Кажуть, що БПЛА нібито були запущені "з боку України". Ніяких доказів не наводиться.
Крім того, повідомляється, що близько опівночі 4 БПЛА з вибухівкою впали в Білгородській області.
У адигейському селищі Нове впав невідомий літальний апарат.
Приблизно о 02:00 28 лютого по нафтобазі Роснєфті в Туапсе, схоже, вдарили два дрона. Сталася пожежа. Пошкоджено будівлю бойлерної поблизу нафтосховища.
Також нагадали і про" атаку " в Санкт-Петербурзі, в результаті якої 200 км повітряного простору над містом тимчасово закривали.
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