Український прикордонник 2 роки "зливав" РФ дані про наших військових: зрадника спіймали

Український прикордонник 2 роки "зливав" РФ дані про українських військових / СБУ

У Рівненській області прикордонника співпрацював з російськими окупантами, передаючи їм інформацію про наших військових і нацгвардійців.

Слідство встановило, що чоловіка завербували, коли він працював у групі комплектування прикордонного загону. Зловмисник співпрацював з офіцером запасу Збройних сил Росії, повідомили у Рівненській обласній прокуратурі.

Він збирав і передавав персональну інформацію про відбір кандидатів на військову службу в прикордонний загін. Крім того, в 2020-2021 роках прикордонник передавав іншій екс-військовій державі-окупанту інформацію про високопоставлених офіцерів Національної гвардії України. За даними слідства, для їх подальшої ліквідації.

Ще до початку повномасштабного російського вторгнення "ініціативно встановив зв'язок з представниками збройних сил країни окупантів, яким допомагав у проведенні підривної діяльності проти України", уточнили в Управлінні СБУ в Рівненській області.

читайте також"Нехай смерть вас швидше зустріне": Катя Осадча жорстко звернулася до зрадників Батьківщини"З цією метою він скопіював Службову Інформацію однієї з військових структур України і надав віддалений доступ до неї російським агресорам. Під час проведення обшуків контррозвідники вилучили боєприпаси, мобільний телефон, ноутбук і паперові носії інформації", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Сєвєродонецьку Луганської області священик Української Православної церкви Московського патріархату передавав російським окупантам інформацію про дислокацію українських військових.

Також ми повідомляли, що служителі церков Московського патріархату під час окупації населених пунктів Київської області зустрічали загарбників з іконами, займалися російською пропагандою і навіть викрадали людей. В Україні почали розслідувати дані злочини. Всього по країні було відкрито понад 10 кримінальних проваджень за статтею про зраду Батьківщини.

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