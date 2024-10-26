'Українських військових в полон брати не будуть': війська РФ отримали новий наказ

Російське військове командування заборонило підрозділам армії РФ брати в полон українських військових, зазначили в ЗСУ.

https://glavred.net/ukraine/ukrainskih-voennyh-v-plen-brat-ne-budut-voyska-rf-poluchili-novyy-prikaz-10608719.html Посилання скопійоване

Військам РФ віддали наказ не брати в полон українських військових / Колаж Главред, фото: Офіс президента України

Коротко:

Армії РФ заборонили брати в полон українських військових

Росіяни намагаються накопичити сили на Курщині

Командування російських військ видало наказ припинити брати в полон українських військових. Про це в ефірі телемарафону повідомила пресофіцерка 1-ї окремої танкової Сіверської бригади Діна Вонг.

Вона зазначила, що на Курському напрямку, де перша окрема танкова Сіверська бригада, російські сили проводять інтенсивні штурмові операції із залученням бронетехніки.

відео дня

"Ворог надав своєму особовому складу наказ не брати в полон українських військових", — сказала пресофіцерка.

Вона додала, що попри складну оперативну ситуацію в зоні відповідальності, піхота бригади сумлінно виконує бойові завдання та міцно тримає свої позиції.

"Нам відомо про те, що вони намагаються накопичити свою піхоту. Коли починаються штурмові дії, ми одразу відпрацьовуємо по особовому складу та техніці противника. Кожна наша операція — це сукупність дій наших танкістів, артилерії, операторів БПЛА", — підкреслила Діна Вонг.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Воєнні злочини РФ у війні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти захопили в полон чотирьох бійців Нацгвардії України, допитали їх на камеру, а потім убили. Воєнний злочин окупанти скоїли поблизу Селидового в Донецькій області, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Окупаційні війська РФ розстріляли чотирьох гвардійців біля Селидового, що підкреслює серйозність проблеми для України. За даними Forbes, 6 жовтня російські військові захопили позицію, яку обороняла бригада "Кара-Даг" Нацгвардії України, полонили захисників, допитали їх і вбили, грубо порушивши Женевські конвенції.

1 жовтня з'явилася інформація про можливий розстріл 16 українських військових, захоплених окупантами поблизу Миколаївки та Сухого Яру в Покровському районі. Офіс генерального прокурора України підтвердив цей воєнний злочин з боку російських військ.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред