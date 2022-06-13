Українці зможуть отримати паспорти за кордоном: у Кабміні розповіли деталі

Український паспорт і закордонний паспорт можна буде отримати за кордоном / УНІАН

Українці зможуть отримати закордонний паспорт і паспорт громадянина України за кордоном. Таке рішення прийняв Кабінет Міністрів і вводиться воно щонайменше на 2 роки.

Подати документи на отримання паспорта можна буде в підрозділі Державної міграційної служби. Постанова набирає чинності через 15 днів з дня її опублікування.

Держприкордонслужба за погодженням з МЗС України визначатиме перелік країн, де здійснюватиметься прийом документів для оформлення паспорта або його обміну.

Термін очікування паспорта займе до трьох місяців з дня прийняття рішення про оформлення. Якщо ж громадянин не забрав документ протягом трьох місяців з дня його надходження до підрозділу видачі, то його повернуть територіальному підрозділу міграційної служби, де він буде на зберіганні максимум два роки з дня його оформлення.

Після цього паспорт буде знищений. Однак варто зазначити, що в цей термін не включається час дії воєнного стану в Україні або карантину.

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Нагадаємо, співробітники Держприкордонслужби оновили правила виїзду військовозобов'язаним чоловікам за межі України. Держприкордонслужба має право скасовувати дозвіл на виїзд у разі низки порушень з боку водіїв. Також там розповіли, хто з чоловіків має право виїхати з країни під час воєнного стану.

Воєнний стан в Україні

Нагадаємо, раніше, 22 травня, Верховна Рада підтримала законопроект про продовження загальної військової мобілізації на території України. До ЗСУ призиватимуть ще 90 днів – до 23 серпня.

Рішення підтримали 300 народних депутатів. Також в країні ще на 3 місяці продовжили воєнний стан. "За" проголосували 320 парламентаріїв.

Загальна військова мобілізація триватиме ще 90 днів – вона діятиме до 23 серпня 2022 року. Проголосували за рішення 300 народних обранців.

Крім того, Верховна Рада продовжила воєнний стан, який триває з 05:30 25 травня ще на 3 місяці – до 23 серпня.

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