Україна не стабілізуватиме ситуацію, аби заспокоїти РФ - Зеленський

Україна не буде стабілізувати фронт для рф / president.gov.ua

Українська сторона не має наміру стабілізувати фронт, аби якось "заспокоїти" Російську Федерацію, заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту Кримської платформи.

Він прокоментував можливість завершення війни проти Росії до зими.

"Мій головний посил, ми розуміли натяки і сигнали, що потрібно перейти до режиму припинення вогню і почати говорити з Російської Федерації. У тому місці, де ми знаходимося, ми до режиму припинення вогню не готові. Ми пояснили, що Мінська-3 не буде, або Мінська-5, або Мінська-7. Ми в ці ігри грати не будемо, ми так втратили частину наших територій", - зазначив Зеленський.

За його словами, якщо зараз зупинитися, що Україна залишиться без півдня і кілька років не матиме виходу до моря, а російські війська розгорнуться і підуть на Миколаїв і Одесу.

"А потім ще раз захочуть повернутися до нашої столиці. Тому стабілізувати ситуацію там, де зараз знаходяться війська, щоб тільки якось заспокоїти Російську Федерацію, цим займатися наша держава не буде. Тому до зими ми хочемо багато чого", - додав президент.

Другий саміт Кримської платформи

У Києві 23 серпня проходить другий саміт Міжнародної Кримської платформи. Заходи вступним словом відкрив президент України Володимир Зеленський.

У саміті беруть участь 60 держав і міжнародних організацій. Близько 40 країн представлені на рівні президентів і глав урядів.

Саміт через війну в Україні проходить в онлайн-режимі. Однак деякі міжнародні лідери, серед яких президент Польщі Анджей Дуда, приїхали до Києва.

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