Загроза масованого ракетного удару РФ: у Зеленського оцінили ризики щодо 24 серпня

В ОП не виключають ймовірності нових ударів РФ / УНІАН, Офіс президента

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ризики нових ударів російських окупантів по Україні у зв'язку з наближенням святкування Дня Незалежності.

В інтерв'ю Каналу 24 він нагадав про те, що в Україні майже півроку йде повномасштабна війна і кожен день росіяни можуть запустити ракету в будь-який населений пункт.

"Мені здається, що півроку чітко привчили нас до того, що Росія не дотримується ні правил, ні звичаїв війни. Вони порушують все, що тільки можна. Використовують крилаті ракети для атаки на цивільне населення та об'єкти цивільної інфраструктури", - зазначив представник ОП

Він упевнений в тому, що ракетна загроза з боку РФ буде тривати до тих пір, поки Росія не почне отримувати тактичні поразки на фронті: "Тоді вона буде змушенадумати, як себе захистити, а не як атакувати українські міста. До цього часу завжди потрібно буде дотримуватися протоколу безпеки".

"Не треба панікувати, робити "аларм", що все - кінець світу. Але треба себе берегти. Ми всі повинні вижити, щоб Росія в такому вигляді не існувала. Тому чуємо сирени - йдемо в укриття. Це робіть. Все інше - клікбейтні заголовки", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що російські загарбники в найближчі тижні можуть посилити обстріли України ракетами.

"У найближчі тижні можуть бути посилені ракетні обстріли України. Росія намагається перевести війну в стадію позиційної. Вони, як я розумію, взяли тактику оборонної операції. Зараз вони будуть окопуватися", – зазначає Жданов.

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