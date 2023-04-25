Удари по ЧФ і береговій інфраструктурі: експерт розкрив сценарій звільнення Криму

Остаточна зачистка півострова від російських окупантів може затягнутися, не виключив Михайло Самусь.

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ЗСУ можуть зайти до Криму у 2023 році / Колаж 28-ма ОМБр, УНІАН

До кінця 2023 року підрозділи Збройних сил України зайдуть до окупованого РФ Криму, заявив директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

Разом з тим він попередив, що остаточна зачистка півострова від російських окупантів може затягнутися. Про це експерт розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Зайти в Крим реально, але звільнити Крим... Росія може, наприклад, організувати чергову "героїчну оборону Севастополя", яка може зайняти деякий час, поки Україна військовими або дипломатичними інструментами не доведе справу до остаточного звільнення Криму. Належить знищити Чорноморський флот, всю берегову інфраструктуру", — не виключив він.

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Разом з тим директор New Geopolitics Research Network не виключив, що питання "здачі" росіянами Криму може бути вирішене як військовим, так і дипломатичним шляхом.

"Друге питання - чи військово, чи дипломатично. Якраз те, як будуть росіяни здавати Севастополь, це може вирішуватися під час переговорів. Або їм коридори відкриють, або вони будуть здаватися в полон, або їм дадуть можливість вивезти сім'ї. Саме про це може йти мова. Але те, що українська армія увійде до Криму, я думаю, тут велика ймовірність", — додав Самусь.

Хто такий Михайло Самусь Михайло Самусь – військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань.

Звільнення Криму

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що країна-окупант Росія влаштувала тотальне беззаконня в окупованому Криму. Немає ніяких альтернативних варіантів, крім звільнення Україною півострова. Саме з окупації Кримського півострова почалася спроба Москви поневолити українців і народи цивілізованої Європи.

Він сказав про те, що звільнення Криму – безальтернативний варіант подальшого розвитку подій.

Заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга зазначив, що Україна допускає переговори з агресором Росією щодо Криму в якості однієї з опцій після виходу українських військ на адмінкордон Херсонської області.

"Це не означає, що ми виключаємо шлях звільнення (Кримського півострова, – ред.) нашою армією", — підкреслив Сибіга.

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