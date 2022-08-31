УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Зеленського висловилися щодо візових обмежень для росіян у Європі

31 серпня 2022, 18:18

Україна платить за війну десятками тисяч життів, а Європа - впроваджує санкції і приймає біженців, зазначив радник ОП.

подоляк
Подоляк висловився про рішення ЄС щодо візового режиму для росіян / ОПУ

Скасування спрощеного візового режиму для росіян - це найменше, що можна було зробити для того, аби громадяни країни-агресора відчули причетність РФ до війни проти України, повідомив уTwitter радник Офісу президента Михайло Подоляк.

За словами радника ОП, наша країна зараз платить вкрай високу ціну за розв'язану Росією війну - десятками тисяч життів.

Водночас Євросоюз платить тим, що приймає українських біженців, а також запроваджує санкції проти РФ.

Видео дня

"Ускладнення візового режиму - найменше, що можна було зробити, аби змусити росіян відчути свою причетність до цієї війни", - додав Подоляк.

Який "візовий бан" чекає росіян

Раніше Чехія, яка зараз головує в Раді ЄС, висунула пропозицію про призупинення візової угоди з РФ як компромісний варіант. Цей крок передбачає:

  • збільшення візового збору з 35 до 80 євро;
  • збільшення часу обробки візових заяв;
  • більша кількість необхідних для цього документів.

Остаточне рішення щодо ЗІЗ для росіян буде прийнято в найближчі тижні.

Головні прихильники повної заборони на видачу віз громадянам країни-терориста – Польща, Фінляндія та країни Балтії.

Заборона видачі віз ЄС росіянам

Нагадаємо, Європейський союз збирається призупинити угоду, що спрощує заявки росіян на візи, щоб ускладнити його громадянам поїздки в Європу.

Перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав знайти спільну мову на дебатах щодо заборони на видачу віз для росіян.

Німеччина і Франція не хочуть вводити повну заборону на видачу віз для росіян, оскільки це нібито може ще сильніше згуртувати громадян РФ навколо путінського режиму.

Президент України Володимир Зеленський 29 серпня закликав Європу не видаватимуть візи росіянам для поїздок до країн ЄС. За словами гаранта, вони не повинні відсиджуватися в європейських державах, поки інші борються з російським терором.

Читайте також:

Євросоюз війна в Україні візовий режим новини України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:18

У Зеленського висловилися щодо візових обмежень для росіян у Європі

18:16

Наступ ЗСУ дав успіх у трьох районах Херсонщини - обласна рада

18:09

Окупантам світить "снарядний голод": у РФ закінчуються гармати та бронетехніка - The InsiderВідео

18:01

Розповніла Анна Неплях засвітила голу п'яту точку в центрі Риму

17:48

Пенсії в Україні: кому очікувати підвищення восени і взимкуВідео

Реклама
17:47

У Німеччині двох високопоставлених чиновників підозрюють у шпигунстві на користь РФ - Die ZeitВідео

17:34

Вибух і величезний стовп чорного диму: у Новій Каховці "приліт" по базі окупантів РФВідео

17:31

Горбачов також брехавПогляд

17:07

Знаки долі: що означають однакові цифри на годинникуВідео

17:01

"Страшне видовище": Бабкіна поділилася враженнями про Маріуполь, зруйнований росіянами

16:57

"Ніколи не зустрічай своїх героїв": Арнольд Шварценеггер попрощався з Михайлом Горбачовим

16:53

Прикмети на 1 вересня: які 3 речі потрібно зробити, щоб осінь була щасливоюВідео

16:44

Пекельний двіж від Cosmolot реклама

16:36

Немає повної заборони, тільки обмеження: в ЄС домовилися про візовий "бані" для росіян - PoliticoВідео

16:33

Бійці ЗСУ "покришили" елітний загін спецпідрозділу Росгвардії - ВВСВідео

16:27

Армія України закріпила вогневий контроль над Антонівським та Каховським мостамиВідео

16:24

Дочку Пєскова "розвели" на гроші шахраї

16:21

Експерт пояснив, для чого потрібна постійна місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

16:17

Європа стане "недоступною": які обмеження чекають росіян в ЄСВідео

16:16

Зовсім все погано з концертами: зрадниця Корольова виступила на відкритті дитячого майданчика

Реклама
15:57

В Україну увірветься скандинавський антициклон: синоптик попередив про заморозки у вересніВідео

15:55

Як легко перевірити курячі яйця на свіжість в домашніх умовах

15:53

ДіКапріо знову холостяк: що сталося

15:52

Субсидія в зоні бойових дій: в РНБО пояснили, як її отриматиВідео

15:50

Окупанти потрапили в пастку: бійці ЗСУ заманили солдатів РФ на міни - The MirrorВідео

15:39

Неймовірна закуска на зиму: швидкий рецепт овочевого асортіВідео

15:30

"Наздогнала карма": ЗСУ знищили випускника окупаційної "академії" з ДонецькаВідео

15:09

Тайвань буде контратакувати, якщо військові Китаю нападуть на острів - Генштаб ТайванюВідео

15:07

Путін відправить Шойгу у відставку через провал війни проти України – РНБОВідео

14:59

У Херсоні нова "бавовна": стало відомо про влучання по Антонівському мостуВідео

14:51

Останні літні кадри: онука Софії Ротару в спокусливому бікіні прощається із Західним узбережжям

14:45

Як рухається контрнаступ на Херсонщині: ЗСУ б’ють по логістиці і складах боєприпасівВідео

14:43

Найсмачніший і дуже корисний компот на зиму: простий рецепт за 15 хвилинВідео

14:31

Місячний календар на вересень 2022: найкращі і найнебезпечніші дні місяця

14:20

У Зеленського закликали силою перемогти Росію і розкрили "рецепт"Відео

14:13

Джамала розповіла, як пройшов перший ефір у польських Танцях з зірками та чому живе зараз без дітейВідео

14:07

"Бавовна" в Криму: окупанти почали ховати боєприпаси та зброю на свинофермах - член МеджлісуВідео

13:55

"Чоловік і дружина – одна сатана": Кондратюк припустив, чому Медведчук і Марченко зрадили УкраїнуВідео

13:55

"Сочі і Анапа стануть радіоактивними": експерт розповів про наслідки аварії на ЗАЕСВідео

13:54

"Путін поганий, а люди – хороші": Кулеба розніс ФРН та Францію за позицію щодо віз для громадян РФВідео

Реклама
13:46

Контрнаступ на Херсонщині: ЗСУ вже звільнили понад 50 населених пунктів за допомогою тактики НАТОВідео

13:40

Чіпляється за стіл і "жує губи": у Британії розкрили діагноз ПутінаФотоВідео

13:14

Окупанти потужно обстріляли Енергодар перед приїздом місії МАГАТЕ: у Мережі опублікували фотоВідео

12:58

Чим замінити пральний порошок: 3 простих способи, які не коштують ні копійки

12:44

"Наркотики або перемога": Жанна Д'арк із ЗСУ кинула виклик дружині наркоторговця, яка збирає 4 млн

12:40

ЗСУ треба вдарити по Кримському мосту, інакше будуть проблеми зі звільненням півострова – ЖдановВідео

12:33

У родині Дмитра Комарова скоро відбудеться довгоочікуване поповнення

12:30

Тільки якщо будуть в котлі: експерт пояснив, коли РФ може вивести війська з ЗАЕСВідео

12:28

У окупованому Бердянську вибухи: партизани підірвали штаб колаборантівВідео

12:17

Що робити, якщо з'їв цвіль: чи небезпечно це для організму і які продукти можна врятувати

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиЖіночі стрижки
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти