У Зеленського висловилися щодо візових обмежень для росіян у Європі

Подоляк висловився про рішення ЄС щодо візового режиму для росіян / ОПУ

Скасування спрощеного візового режиму для росіян - це найменше, що можна було зробити для того, аби громадяни країни-агресора відчули причетність РФ до війни проти України, повідомив уTwitter радник Офісу президента Михайло Подоляк.

За словами радника ОП, наша країна зараз платить вкрай високу ціну за розв'язану Росією війну - десятками тисяч життів.

Водночас Євросоюз платить тим, що приймає українських біженців, а також запроваджує санкції проти РФ.

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"Ускладнення візового режиму - найменше, що можна було зробити, аби змусити росіян відчути свою причетність до цієї війни", - додав Подоляк.

Який "візовий бан" чекає росіян

Раніше Чехія, яка зараз головує в Раді ЄС, висунула пропозицію про призупинення візової угоди з РФ як компромісний варіант. Цей крок передбачає:

збільшення візового збору з 35 до 80 євро;

збільшення часу обробки візових заяв;

більша кількість необхідних для цього документів.

Остаточне рішення щодо ЗІЗ для росіян буде прийнято в найближчі тижні.

Головні прихильники повної заборони на видачу віз громадянам країни-терориста – Польща, Фінляндія та країни Балтії.

Заборона видачі віз ЄС росіянам

Нагадаємо, Європейський союз збирається призупинити угоду, що спрощує заявки росіян на візи, щоб ускладнити його громадянам поїздки в Європу.

Перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав знайти спільну мову на дебатах щодо заборони на видачу віз для росіян.

Німеччина і Франція не хочуть вводити повну заборону на видачу віз для росіян, оскільки це нібито може ще сильніше згуртувати громадян РФ навколо путінського режиму.

Президент України Володимир Зеленський 29 серпня закликав Європу не видаватимуть візи росіянам для поїздок до країн ЄС. За словами гаранта, вони не повинні відсиджуватися в європейських державах, поки інші борються з російським терором.

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