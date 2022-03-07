​У Путіна більше не залишилося резервів: 100% армії вторгнення застрягли в Україні

Війська Росії / Reuters

Росія задіяла майже 100% бойової потужності, яка була розгорнута на кордоні України та Білорусі для участі у війні проти України.

Як повідомляє CNN з посиланням на представника Пентагону, Росія також запустила понад 625 ракет по Україні.

Чиновник сказав, що, хоча за повітряний простір над Україною все ще йде боротьба, США оцінюють, що у президента України Володимира Зеленського є "переважна більшість його літаків", а також зенітна зброя для захисту українського повітряного простору.

Нагадаємо, в результаті ракетних обстрілів вінницького аеропорту постраждалі та загиблі є серед цивільних і військових, але місцева влада поки не називає кількість. Під завалами перебувають 6 осіб, стало відомо під час брифінгу місцевої влади 6 березня.

Також повідомлялося, що на одинадцяту добу повномасштабної війни Росії проти України окупаційні війська не досягли успішного просування підрозділів. В порушення міжнародного гуманітарного права вони продовжують наносити ракетно-бомбові удари по об'єктах цивільної транспортної інфраструктури, обстрілювати і вбивати мирне населення.

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