Окупантів розбили під Маріуполем і Конотопом: ворог готується бомбити мирні міста

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Окупанти планують активізувати авіацію з метою нанесення ракетно-бомбових ударів по великих містах України та промисловій інфраструктурі.

"Угруповання Повітряних сил Збройних сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів і повітряних нападів противника, протиповітряне прикриття важливих (критичних) об'єктів України та угруповань військ. Окупанти планують активізувати авіацію з метою нанесення ракетно-бомбових ударів по великих містах України та промисловій інфраструктурі", - говориться в оперативній інформації Генштабу України.

Відзначається, що для виконання цієї мети на територію Республіки Білорусь перекидаються авіаційні підрозділи Центрального і Східного військових округів РФ.

У населеному пункті Мила Київської області підрозділ з кадирівських найманців здійснює обстріли мирного населення.

Угруповання ворога, що діє на окремих напрямках Конотопа та Охтирки, втратили до 50 відсотків особового складу. Для продовження наступальних дій вони потребують перегрупування і поповнення запасів.

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Разом з тим українські захисники Маріуполя знищили близько 40 російських окупантів.

"Російські окупанти в боях за Місто-герой України несуть колосальні втрати. Так, сьогодні морські піхотинці і військовослужбовці полку "Азов" знищили цілу танкову роту противника, а також 6 бойових броньованих машин і близько 40 загарбників", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, в руки воїнів Об'єднаних сил потрапила документація кремлівських окупантів з поіменним списком особового складу підрозділу та адресами їх проживання.

"Підступність окупантів проявляється в тактиці терору щодо мирного населення, обстрілах гуманітарних конвоїв, які організовані українською владою, організацією пропагандистських конвоїв і спробах легалізації окупаційної влади на окремих захоплених територіях. Морально-психологічний стан противника залишається вкрай низьким і має тенденцію до погіршення. На окремих напрямках окупанти викидають власні документи і намагаються повернутися на територію Росії", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що через величезні втрати, які зазнав ворог, інтенсивність бойових дій тимчасово знизилася. При цьому окупанти намагаються сконцентрувати сили і засоби для нової хвилі атак на Київ, Харків, Чернігів і Миколаїв.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що станом на 7 березня окупанти втратили близько 11 тисяч солдатів, 290 танків, 999 бойових броньованих машин, 117 артилерійських систем, 26 літаків, 68 вертольотів.