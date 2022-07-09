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Тука розповів, чи змінилася у Росії стратегія війни після 24 лютого

9 липня 2022, 20:02

За словами колишнього чиновника, стратегія Росії щодо України наразі абсолютно не змінилася.

Георгій Тука
Георгій Тука висловився про стратегію Росії в Україні / Главред

Стратегія Росії після початку повномасштабного вторгнення не змінилася - це знищення українців як етносу, як нації, України як незалежної держави, створення на території України протекторату РФ. Про це Главреду розповів колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

"Можна дискутувати щодо форм втілення того чи іншого напрямку цієї стратегії - чи буде це Таврійська губернія, чи це буде щось на зразок квазідержави, як це зроблено в Білорусі - але стратегічна мета залишається незмінною", - зазначив Георгій Тука.

Але, разом з тим, на півночі України спостерігаються активні бойові дії, або простежуються провокації Білорусі.

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"Наше військове керівництво цього не приховує, час від часу активні дії, спостережувані то на півночі (наприклад, на Сумщині з території РФ), то провокаційні дії Білорусі просто змушують наше командування ЗСУ тримати певні підрозділи наших захисників уздовж північного кордону для того, щоб у разі вторгнення мати можливість надати відповідну реакцію черговим спробам окупантів", - повідомив колишній чиновник.

За словами Георгія Туки, відповідними провокаціями росіяни "змушують частину ЗСУ тримати на північному резерві, не даючи нашому керівництву в повному масштабі використовувати ці підрозділи для бойових дій на Сході. Тому це досить підступна, але академічна тактика ведення війни - нічого несподіваного і розумного в таких діях не існує і це все абсолютно логічно".

Загроза застосування Росією ядерної зброї

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія може піти на реалізацію сценарію, пов'язаного із застосуванням тактичної ядерної зброї. Українські гарант вважає, що світові політики вже готуються до такого можливого варіанту розвитку подій. Загрози Москви задіяти ядерну зброю можуть призвести до появи нових ядерних держав.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що главу Кремля Володимира Путіна відсторонить від влади "саме життя", тоді як Росію в недалекому майбутньому очікує розпад держави. На думку чиновника, Москву треба роззброїти, і позбавити, в тому числі, ядерної зброї.

17 червня президент РФ Володимир Путін сказав, що Росія нібито не загрожує ядерною зброєю. Однак держава - агресор може застосувати таке озброєння, якщо, мовляв, побачить загрозу своєму суверенітету.

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війна в Україні Георгій Тука військова агресія РФ
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