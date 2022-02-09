Ставлять свою "мітку": комунальники карають водіїв, які паркуються посеред дороги

Комунальники поставили свою "мітку" на авто / скріншот

У Кам'янському Дніпропетровської області комунальники, які вивозять сміття, почали по-своєму карати водіїв-порушників ПДР.

Тим, хто паркуються, де заманеться, вони залишають "сюрпризи" на капотах автомобілів.

У мережі з'явилося відео такого покарання, на кадрах якого видно, що через неправильно припарковане авто сміттєвоз не зміг під'їхати до сміттєвих баків у дворі між багатоповерхівками.

Працівникам комунального господарства довелося пхати контейнери до сміттєвозу, щоб їх спустошити.

У підсумку вони залишили кілька пакетів зі сміттям на капоті авто.

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Нагадаємо, у Києві при розчищенні вулиць від снігу від руки комунальника постраждав делініатор. Стовпчик, що обмежує заїзд автотранспорту на тротуари, виявився "не в тому місці" і потрапив під руки працівникові.

Раніше в Оболонському районі Києва чоловік замінив лінолеум в ліфті, а комунальники приписали цю заслугу себе. чоловік неодноразово звертався з цим проханням до ЖЕКу, але заміни покриття комунальниками так і не дочекався і робив всю роботу сам

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