Ставлять свою "мітку": комунальники карають водіїв, які паркуються посеред дороги

Роздратовані сміттєвози мстять водіям, які паркують машини біля майданчиків з контейнерами.
У Кам'янському Дніпропетровської області комунальники, які вивозять сміття, почали по-своєму карати водіїв-порушників ПДР.
Тим, хто паркуються, де заманеться, вони залишають "сюрпризи" на капотах автомобілів.
У мережі з'явилося відео такого покарання, на кадрах якого видно, що через неправильно припарковане авто сміттєвоз не зміг під'їхати до сміттєвих баків у дворі між багатоповерхівками.
Працівникам комунального господарства довелося пхати контейнери до сміттєвозу, щоб їх спустошити.
У підсумку вони залишили кілька пакетів зі сміттям на капоті авто.
Нагадаємо, у Києві при розчищенні вулиць від снігу від руки комунальника постраждав делініатор. Стовпчик, що обмежує заїзд автотранспорту на тротуари, виявився "не в тому місці" і потрапив під руки працівникові.
Раніше в Оболонському районі Києва чоловік замінив лінолеум в ліфті, а комунальники приписали цю заслугу себе. чоловік неодноразово звертався з цим проханням до ЖЕКу, але заміни покриття комунальниками так і не дочекався і робив всю роботу сам
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