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Співмірно з "ЛНР" і "ДНР": В'ятрович розповів, що робить українців слабкішими

27 травня 2022, 22:50

Володимир В'ятрович пояснив неприпустимість присвоювання звання героя тому чи іншому населеному пункту.

В'ятрович Володимир В'ятрович
Володимир В'ятрович / Главред

Використання російських і радянських наративів і їх оновлення в сучасності категорично неправильно, заявив народний депутат, історик, екс-директор Українського інституту національної пам'яті, боєць територіальної оборони Володимир В'ятрович.

Таким чином він прокоментував в ході чату в Главреді питання про те, що Харків іноді називають "першою столицею України".

"Харків-перша столиця" - для мене співмірно зі словами "ЛНР" або "ДНР". Це - неприпустимі російсько-радянські наративи, використання яких робить нас слабкішими", - підкреслив історик.

Він пояснив, що тому негативно ставиться до ініціативи присвоювати звання героя тому чи іншому населеному пункту.

"У нас повинні бути не міста-герої, а міста героїв, міста нескорені. Ми повинні вшановувати ті місцевості, тих людей, які опиралися російській агресії. А не повторювати якісь російські конструкції", - додав В'ятрович.

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Раніше В'ятрович заявив про те, що процес переходу парафій Української православної церкви Московського патріархату в Православну церкву України повинен завершитися.

Нардеп вважає, що в оточенні президента повинні сприяти тому, щоб в Україні зникла московська церква, "яка є не стільки релігійною організацією, скільки ворожою агентурою РФ".

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