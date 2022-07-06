Зламали плани Путіна: в ОП розповіли про "жахливі" втрати РФ після ударів HIMARS

РСЗВ HIMARS / shephardmedia.com

Збройні Сили України понесли менше втрат у битві за Сєвєродонецьк і Лисичанськ, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Як підкреслив він в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніної, окупанти РФ зазнали значних втрат, які ставлять під сумнів їхні подальші спроби просування.

Разом з тим радник глави ОП звернув увагу на те, що з появою американських систем HIMARS українські захисники отримали можливість знищувати російські армійські склади в глибині тилів РФ.

За його даними, тільки за останні 10 днів за допомогою американських РСЗВ було знищено не менше 20 ворожих складів з боєприпасами. Арестович каже, що поява у ЗСУ HIMARS поламала концепцію наступу путінської армії в Україні.

"4 машини (HIMARS, - ред.) поламали все. Складів бригадного, армійського, корпусного рівня знесли 20 штук", - вказав співрозмовник.

Арестович також вказав на виниклу в окупантів проблему логістики та армійського забезпечення після "жахливих втрат" в результаті роботи HIMARS.

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Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

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